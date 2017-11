Un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il y a quatre morts selon un premier bilan et plusieurs blessés, dont des enfants qui se trouvaient dans l’école élémentaire.

Selon nos premieres informations, l’ homme qui menaçait autrefois ses voisins aurait tirĂ© des centaines de balles sur des personnes dans cinq endroits diffĂ©rents du nord de la Californie. Il a Ă©tĂ© tuĂ© par la police. Des tĂ©moins oculaires ont rapportĂ© que les Ă©tudiants se sont prĂ©cipitĂ©s dans le bâtiment de l’Ă©cole Ă cause de la fusillade, mais il y a plusieurs enfants parmi les blessĂ©s.

L’assistant du shĂ©rif dans le district de Tehma a dĂ©clarĂ© aux mĂ©dias que la police enquĂŞtait sur au moins cinq scènes de crime. Un parent qui a amenĂ© sa fille Ă l’Ă©cole a dit avoir entendu une explosion Ă leur arrivĂ©e. ImmĂ©diatement après, le secrĂ©taire de l’Ă©cole s’est enfui et a dit aux enfants d’entrer dans le bâtiment Ă cause de la fusillade. Le tĂ©moin a dĂ©clarĂ© qu’Ă la fin il est Ă©galement entrĂ© dans le bâtiment, et s’est retrouvĂ© dans une classe avec 14 Ă©tudiants et a vu le garçon qui a Ă©tĂ© abattu.

La semaine dernière, 26 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es après qu’un homme armĂ© est entrĂ© dans une Ă©glise du Texas et a ouvert le feu .

