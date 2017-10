Selon la BBC, au moins huit personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es Ă New York après que le chauffeur d’un camion eut fauchĂ© des gens sur une piste cyclable dans le Lower Manhattan. Un homme qui a Ă©mergĂ© d’un vĂ©hicule en train de brandir des fusils d’imitation a Ă©tĂ© abattu par un policier.

La police a exhortĂ© les gens Ă Ă©viter la zone car une opĂ©ration majeure d’urgence est en cours.

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a dĂ©clarĂ© qu’il s’agissait «d’un acte de terreur lâche visant des civils innocents».

Le conducteur qui a menĂ© l’attaque a criĂ© ‘Allah Akbar’ après avoir quittĂ© le vĂ©hicule selon Fox News.

Le dĂ©taillant Home Depot a confirmĂ© que le camion en avait Ă©tĂ© louĂ©. Un tĂ©moin, identifiĂ© comme « Eugene », a dĂ©clarĂ© Ă ABC Channel 7 qu’il a vu une camionnette blanche dĂ©valer la piste cyclable le long de la West Side Highway, près de Stuyvesant High School, Ă pleine vitesse et frapper un certain nombre de personnes.

Il a également rapporté avoir entendu neuf ou dix coups de feu.

Le dĂ©partement de police de New York a dĂ©crit ce qui s’Ă©tait passĂ© dans une sĂ©rie de tweets:

«Plus tôt, un véhicule est entré dans la rue piétonne / piste cyclable de West St. à quelques rues au nord de Chambers St.

« Le véhicule a heurté plusieurs personnes sur le chemin, plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses personnes ont été blessées.

« Le véhicule a poursuivi sa route vers le sud en heurtant un autre véhicule.Le suspect est sorti du véhicule avec des armes à feu et a été abattu par le NYPD.

« Le suspect est en dĂ©tention, c’est une information prĂ©liminaire Ă suivre. »

Un autre tĂ©moin, du nom de « Frank », a dĂ©clarĂ© au rĂ©seau de tĂ©lĂ©vision local NY1 qu’il avait vu un homme courir autour d’une intersection et entendu cinq Ă six coups de feu.

« J’ai vu qu’il avait quelque chose dans la main, mais je ne pouvais pas le dire, mais ils ont dit que c’Ă©tait un pistolet …

« Quand les flics l’ont abattu, tout le monde a commencĂ© Ă s’enfuir et ça a Ă©tĂ© un peu fou, alors quand j’ai essayĂ© de regarder Ă nouveau, le gars Ă©tait dĂ©jĂ neutralisĂ©. »

M. de Blasio et le Gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, sont sur les lieux.

Le prĂ©sident Donald Trump a Ă©tĂ© informĂ© de l’incident, a indiquĂ© la Maison Blanche. « Nos pensĂ©es et nos prières accompagnent tous ceux qui sont touchĂ©s », a dĂ©clarĂ© la porte-parole, Sarah Sanders.