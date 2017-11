L’attaque dans le Gush Etzion: Deux blessĂ©s lĂ©gers Ă modĂ©rĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©es ce vendredi matin apres une attaque Ă la voiture bĂ©lier dans le Gush Etzion.

Un terroriste musulman a percutĂ© deux personnes, dont un homme âgĂ©, avant d’ĂŞtre abattu et neutralisĂ© alors qu’il tentait de poignarder des soldats de Tsahal au carrefour d’Efrat.

Le conducteur a été neutralisé par les forces de sécurité.

Le terroriste musulman, qui n’a pas encore Ă©tĂ© nommĂ©, a heurtĂ© sa voiture vers une première victime, un homme de 70 ans, qui a Ă©tĂ© lĂ©gèrement blessĂ© Ă la tĂŞte, Ă la jonction d’Efrat Sud, ont indiquĂ© des mĂ©decins.

Il a continué sur la route vers la jonction du Gush Etzion à proximité, où il a frappé la deuxième victime, 35 ans, qui a subi des blessures légères à modérées, selon le Magen David Adom.

Tsahal a déclaré que le terroriste musulman est alors sorti de sa voiture avec un couteau et a tenté de poignarder des soldats.

‘Les soldats ont ripostĂ© en tirant sur l’attaquant’, a indiquĂ© l’armĂ©e israĂ©lienne dans un communiquĂ©.

Les deux victimes israéliennes ont été emmenées au centre médical Shaare Zedek de Jérusalem.

La condition du terroriste musulman n’est pas immĂ©diatement connue. Il a Ă©tĂ© soignĂ© par des mĂ©decins de Tsahal.

