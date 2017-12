En ce moment : des centaines de terroristes musulmans font des Ă©meutes Ă plusieurs endroits près de la barrière de sĂ©curitĂ© le long de la frontière de Gaza, en attaquant les forces de Tsahal et, en lançant des pierres, en brĂ»lant des pneus, ce qui est prĂ©judiciable pour la clĂ´ture, ils n’ont pas attendu demain comme l’a demandĂ© Haniyeh : L’intifada commence demain »

Selon Tsahal, le Fatah, et d’autres groupes terroristes et des factions arabes ont appelĂ© Ă des Ă©meutes contre les civils israĂ©liens et les forces de sĂ©curitĂ©, suite Ă la reconnaissance de JĂ©rusalem par le prĂ©sident Trump.

Cette nuit, Tsahal a menĂ© une opĂ©ration de grande envergure dans le village arabe de Qusra. 20 terroristes musulmans ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s pour avoir attaquĂ© et tentĂ© de lyncher un groupe d’enfants israĂ©liens marchant dans la rĂ©gion jeudi dernier. En outre, les forces de Tsahal ont repĂ©rĂ© les effets personnels des randonneurs.

