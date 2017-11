Le commandant des forces arm√©es libanaises, le g√©n√©ral Joseph Aoun, a exhort√© mardi ses troupes √† √™tre ‘pleinement pr√©par√©es’ √† affronter Isra√ęl au milieu de tensions croissantes dans la r√©gion.

‘Je vous appelle… √† √™tre pleinement pr√©par√© √† la fronti√®re sud pour faire face aux menaces et aux violations de l’ennemi isra√©lien’, a d√©clar√© M. Aoun dans un discours √† l’occasion du 74√®me anniversaire de l’ind√©pendance du Liban.

Le g√©n√©ral a √©galement averti qu’Isra√ęl a ‘des intentions hostiles contre le Liban, son peuple et l’arm√©e.’

Aoun a √©galement appel√©¬† √† ¬ę¬†la r√©solution 1701¬†¬Ľ mis fin √† la guerre de 2006 entre Isra√ęl et le groupe terroriste libanais, le Hezbollah. Il a appel√© les deux parties √† respecter les fronti√®res d√©sign√©es et les zones tampons de l’ONU ainsi que le d√©sarmement des groupes arm√©s au Liban.

L’arm√©e libanaise est vue comme une force largement inefficace, incapable d’affronter les forces du Hezbollah les mieux arm√©es et les plus endurcies. Il n’a fait aucune tentative pour d√©sarmer le Hezbollah, dont l’aile politique fait partie du gouvernement libanais.

L’appel d’Aoun pour que ses troupes soient pr√™tes pour une attaque isra√©lienne survient au milieu des tensions croissantes entre Isra√ęl et le Hezbollah et d’une crise politique entre Beyrouth et l’Arabie Saoudite, d√©clench√©e par la d√©mission surprise du Premier ministre libanais Saad Hariri. Hariri a cit√© l’ing√©rence de l’Iran et de son proxy, le Hezbollah, dans la r√©gion comme la raison pour laquelle il d√©missionnait.

La démission du 4 novembre diffusée depuis la capitale saoudienne est largement considérée comme ayant été orchestrée par le royaume du Golfe.

Le Hezbollah a all√©gu√© ces derni√®res semaines que l’Arabie Saoudite demandait √† Isra√ęl d’attaquer le Liban.

La Ligue arabe a condamn√© lundi l’Iran et son proxy, le Hezbollah, qu’il a accus√© de terrorisme et de soutenir des ‘groupes terroristes’ √† travers la r√©gion.

En r√©ponse √† la condamnation de la Ligue arabe, le pr√©sident libanais a d√©fendu le Hezbollah, affirmant que son pays avait √©t√© soumis √† ‘l’agression’ isra√©lienne pendant des d√©cennies et avait le droit de se prot√©ger.

‘Le Liban a √©t√© capable de faire face √† l’agression isra√©lienne depuis 1978 jusqu’√† la guerre de 2006. Il √©tait capable de lib√©rer sa terre. Les menaces isra√©liennes sont toujours en cours ; Les Libanais ont le droit de la combattre et de la contrecarrer avec tous les moyens disponibles’, a d√©clar√© Michel Aoun.

Pendant ce temps, Isra√ęl a d√©clar√© qu’il ne permettrait pas au Hezbollah – qui se bat en Syrie au nom du r√©gime du pr√©sident Bachar al-Assad – d’√™tre pr√©sent √† sa fronti√®re avec la Syrie. Il a √©galement d√©clar√© que toute attaque du Hezbollah contre Isra√ęl serait consid√©r√©e comme une attaque du Liban lui-m√™me.

Isra√ęl et le Hezbollah ont d√©clar√© qu’ils n’√©taient pas int√©ress√©s par une guerre en ce moment.

Lundi, le ministre de la Défense Avigdor Liberman a exhorté les législateurs à augmenter les dépenses militaires de plus de 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, en citant les tensions en Syrie, en particulier la présence iranienne accrue dans le pays.

Le ministre de la D√©fense a not√© des p√©nuries importantes dans le nombre d’abris anti-missiles dans le nord d’Isra√ęl, qui serait la partie du pays la plus touch√©e par une √©ventuelle guerre contre le Hezbollah.

‘C’est une population qui ne va pas se lever et construire [des abris] pour elle-m√™me. Si l’√Čtat veut assurer la s√©curit√© des civils, il doit le faire le plus rapidement possible ¬Ľ, a-t-il d√©clar√©.

