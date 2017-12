Une confrontation a eu lieu aujourd’hui (lundi) entre les Ă©tudiants arabes et les Ă©tudiants juifs Ă l’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque après que les Ă©tudiants arabes et membres du parti Hadash de la liste commune ont dĂ©shonorĂ© la mĂ©moire du soldat de combat de Tsahal, le sergent Ron Kokia qui a Ă©tĂ© assassinĂ© la semaine dernière lors d’une attaque de coups de couteau Ă Arad.

L’universitĂ© a crĂ©Ă© un mĂ©morial Ă la mĂ©moire du soldat, une dĂ©cision qui a exaspĂ©rĂ© les Ă©tudiants arabes de la liste commune et qui en rĂ©ponse ont placĂ© leur propre stand et hissĂ© le drapeau de l’organisation terroriste de l’OLP.

Il convient de noter que c’est le troisième cas au cours des deux derniers mois qu’un tel Ă©vĂ©nement s’est dĂ©roulĂ© dans l’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque. Il y a quelques semaines, les Ă©tudiants ont fait exactement pareil devant l’image du meurtrier du ministre Rehavam Zeevi (Gandhi) et il y a seulement deux semaines, ils ont scandĂ© des slogans Ă la gloire des terroristes.

Le prĂ©sident du mouvement Im Tirtzu, Matan Peleg, dont le mouvement a mis en place le coin mĂ©moire Ă la mĂ©moire du soldat Ron Kokia, a dĂ©clarĂ© que « la violence croissante des Ă©tudiants et des membres de la liste commune n’a surpris personne. Ceux qui sèment l’incitation incitent Ă la violence. Lorsque l’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque leur permet des appels Ă dĂ©truire l’État sur le campus au nom de la libertĂ© d’expression, cela ouvre la voie Ă des actions beaucoup plus sĂ©rieuses.

M. Peleg a ajoutĂ© : « La responsabilitĂ© de l’escalade incombe au prĂ©sident de l’universitĂ©, et nous demandons au ministre de l’Education Naftali Bennett de les convoquer pour une clarification urgente. »

L’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque de JĂ©rusalem a rĂ©pondu Ă cet incident inhabituel et a dĂ©clarĂ© : «L’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque offre la libertĂ© d’expression pour une variĂ©tĂ© d’opinions et de points de vue, Ă condition que ce ne soit pas une activitĂ© qui constitue une violation de la loi. Les diffĂ©rentes cellules sont invitĂ©es Ă maintenir des procĂ©dures et des règlements et Ă Ă©viter toute activitĂ© de violence verbale et physique. Le personnel de sĂ©curitĂ© a dispersĂ© le rassemblement afin de protĂ©ger la sĂ©curitĂ© des Ă©lèves et la sĂ©curitĂ© publique. »

