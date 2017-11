Après que le Liban ait accusĂ© l’Arabie Saoudite de retenir son Premier ministre dĂ©missionnaire, Sa’d Al-Hariri, l’Arabie saoudite a appelĂ© ses citoyens Ă quitter le Liban.

En arrière-plan: la campagne pour Ă©radiquer la corruption en Arabie Saoudite se poursuit. Le Procureur gĂ©nĂ©ral a annoncĂ© que 208 personnes avaient Ă©tĂ© interrogĂ©es. Quelques heures après que le Liban ait accusĂ© l’Arabie saoudite de dĂ©tenir son Premier ministre Saad al-Hariri en dĂ©tention contre son grĂ©, l’Arabie saoudite a appelĂ© ses citoyens Ă quitter le Liban et Ă ne plus y aller.

Al-Hariri a dĂ©missionnĂ© brusquement de son poste samedi après avoir lu une dĂ©claration de sa maison en Arabie Saoudite. L’annonce a secouĂ© le Liban et a intensifiĂ© la confrontation entre l’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite.

Dans le contexte des Ă©vĂ©nements, la vaste opĂ©ration de corruption continue en Arabie Saoudite. Le procureur gĂ©nĂ©ral saoudien Saud al-Mughab a dĂ©clarĂ© que 208 personnes avaient Ă©tĂ© convoquĂ©es pour ĂŞtre interrogĂ©es dans le cadre de corruption dans le pays. Sept d’entre eux ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s sans inculpation. On soupçonne que, ces dernières dĂ©cennies, des dĂ©tournements systĂ©matiques ont Ă©tĂ© commis Ă hauteur de plus de 100 milliards de dollars.

Parmi les arrestations, les princes, les hauts fonctionnaires du royaume, les officiers militaires et les hommes d’affaires. Les dĂ©tracteurs de l’administration prĂ©tendent que la campagne pour Ă©radiquer la corruption est une couverture pour la tentative du prince hĂ©ritier de fortifier son règne. Ă€ ce jour, 1 700 comptes bancaires ont Ă©tĂ© gelĂ©s. Le procureur gĂ©nĂ©ral a prĂ©cisĂ© que l’activitĂ© Ă©conomique n’Ă©tait pas affectĂ©e par l’opĂ©ration et a notĂ© que seuls les comptes privĂ©s Ă©taient gelĂ©s et non les comptes sociaux et d’entreprise.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ? Â