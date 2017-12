Dans l’ombre de la tension entourant le discours attendu du pr√©sident am√©ricain aujourd’hui, dans lequel il devrait reconna√ģtre J√©rusalem comme la capitale d’Isra√ęl et annoncer le d√©but du processus de transition de l’ambassade am√©ricaine, la crainte d’une nouvelle intifada se dessine en Israel, et les civils et les soldats seront les principales cibles de ces attentats arabes.

Pour éviter de tels drames, une évaluation de la situation a été faite mercredi matin par Tsahal avant le discours du président américain Donald Trump.

√Ä ce stade, il n’a pas √©t√© d√©cid√© de renforcer les forces, mais de mettre en place des mesures de renforcement en cas de violence sur le terrain. Pendant ce temps, des hauts responsables de la Maison Blanche ont d√©clar√© lors d’une r√©union d’information √† Washington que le pr√©sident am√©ricain serait pr√™t √† soutenir une solution √† deux Etats.

C’est la premi√®re fois que Trump acceptera les politiques des trois pr√©sidents – Barack Obama, George Bush et Bill Clinton – et soutiendra la cr√©ation d’un √Čtat palestinien. Interrog√© sur la question apr√®s son entr√©e en fonction, il a r√©pondu: ¬ęUn ou deux √Čtats, j’aime la solution que choisiront ces deux pays, et je peux vivre avec les deux.

Pendant son discours, Trump annoncera √©galement que les Etats-Unis reconnaissent que J√©rusalem est la capitale d’Isra√ęl et qu’il demandera au D√©partement d’Etat de commencer le transfert de l’ambassade √† J√©rusalem, et le transfert de l’ambassade devrait durer au moins 3-4 ans, o√Ļ il continuera √† signer le d√©cret pr√©sidentiel interdisant le passage tous les six mois.

Suite √† l’annonce du contenu du discours de Trump, le Fatah a approch√© Abou Mazen et l’a invit√© √† rejoindre le Hamas et √† commencer une Intifada. Cependant, il n’est pas certain que le public palestinien rejoindra l’appel et recommencera une vague de violence comme ces derni√®res ann√©es, puisque la rue palestinienne n’a aucune √©nergie pour se lancer dans une nouvelle flamb√©e de violence.

Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas √† Damas, a d√©clar√© que ¬ę¬†la reconnaissance par les Etats-Unis de J√©rusalem comme capitale d’Isra√ęl est le point de passage de toutes les lignes rouges¬†¬Ľ. Les factions palestiniennes menacent dans les jours , la nouvelle intifada apr√®s la d√©cision: le Hamas a appel√© les Palestiniens √† se joindre au jour de la col√®re apr√®s les pri√®res du vendredi. Le consulat am√©ricain √† J√©rusalem et en Jud√©e Samarie a pr√©venu les ouvriers et les familles des manifestations pr√©vues demain et leur a interdit de visiter la vieille ville et la Jud√©e Samarie. ¬ę¬†La d√©claration de J√©rusalem comme capitale d’Isra√ęl et le transfert de l’ambassade menaceront la paix mondiale et ouvriront les portes de l’enfer √† l’Occident¬†¬Ľ, a d√©clar√© le cheikh Al-Azhar, √©minent dignitaire religieux √©gyptien.

