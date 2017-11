Une voiture a explosĂ© dans la ville cĂ´tière d’Ashdod, laissant deux personnes grièvement blessĂ©es. La police pense que l’incident est d’origine criminelle. D’autres vĂ©hicules Ă proximitĂ© ont Ă©tĂ© incendiĂ©s après l’explosion. Les forces de lutte contre l’incendie opèrent sur les lieux.

BREAKING: A car exploded in the coastal city of Ashdod, leaving two persons seriously injured. Police believe that the incident is of a criminal background. Other vehicles nearby were set on fire following the blast. Firefighting forces are operating on the scene. pic.twitter.com/y0drfUgtc9

— Behind The News (@Behind__News) 7 novembre 2017