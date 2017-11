Le ministre de la dĂ©fense a rencontrĂ© et rĂ©itĂ©rĂ© son appel Ă Rivlin qu’il doit ‘agir avec le soldat en ce moment avec compassion et misĂ©ricorde’. Après avoir Ă©tĂ© sanctionnĂ© par l’ancien ministre de la defense Yaalon, le commandant de Tsahal Eizenkot, a rĂ©duit sa peine de 4 mois sur 18 mois.

Elor Azria a commencĂ© Ă purger sa peine mais pour l’actuel ministre de la dĂ©fense il faut en terminer avec cette affaire : ‘Elor et sa famille ont payĂ© un lourd tribut personnel et familial dans le procès d’Elor au milieu d’une exposition publique sans prĂ©cĂ©dent’, a Ă©crit Liberman Ă Rivlin. Il a ajoutĂ© ‘Qu’il fallait mettre fin Ă l’affaire qui a secouĂ© la sociĂ©tĂ© et agir avec charitĂ© et misĂ©ricorde envers ce soldat’.

Il y a deux semaines, Liberman a dĂ©clarĂ© que Elor a Ă©tĂ© un soldat exceptionnel et pas un terroriste qui a tentĂ© de tuer des soldats de Tsahal, et nous sommes tous conscients qu’Azria et sa famille ont Ă©galement payĂ© un lourd tribut.

Il convient de noter que le lieutenant-gĂ©nĂ©ral Gadi Eizenkot, a raccourci sa peine de 4 mois et lui a envoyĂ© une lettre :  » Selon l’autoritĂ© lĂ©galement mandatĂ©e du chef d’Ă©tat-major, une clĂ©mence judiciaire militaire a Ă©tĂ© acceptĂ©e, le chef du personnel est prĂŞt Ă tenir compte de la grâce et le pardon selon les considĂ©rations Ă prendre en compte par votre passĂ© au sein de l’armĂ©e. Compte tenu de ces considĂ©rations du chef d’Ă©tat-major a dĂ©cidĂ© d’attĂ©nuer la peine de prison de quatre mois. »

Plus tard dans une mĂŞme lettre, envoyĂ©e il y a un mois, Eisenkot a dit que le comportement de Azria ‘Ă©tait impropre et contredisait les ordres de l’armĂ©e et les valeurs de Tsahal’.

