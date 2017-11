L’ancien soldat portant une veste pare-balle est entr√© dans l’√©glise et a commenc√© √† tirer vers des dizaines de participants dans une √©glise du Texas. 26 personnes ont √©t√© tu√©es et plus de 20 bless√©s.

L’ex-soldat de l’arm√©e de l’air am√©ricaine a ouvert le feu ce dimanche dans l’√©glise de la ville de Sutherland Springs, dans l’√Čtat du Texas, aux √Čtats-Unis. L’homme, √Ęg√© de 26 ans, Dwayne Patrick Kelly de San Antonio, a √©t√© abattu et tu√© par la police arriv√©e sur place.

La tranche d’√Ęge des victimes est de 5-72 ans, et certaines personnes ont r√©ussi √† s’√©chapper de l’√©glise. ‘Le gouverneur du Texas a not√© que’ c’est le massacre le plus meurtrier de l’histoire.

CBS a rapport√© que Kelly a √©t√© dans l’arm√©e entre les ann√©es 2010 √† 2014, mais a √©t√© lib√©r√© de son service apr√®s avoir √©t√© jug√© et accus√© d’avoir agress√© sa femme et son enfant, il a servi un an en prison.

Le Pr√©sident Donald a tweet√© du Japon : ¬†¬Ľ Que Dieu soit avec le peuple de Southwark au Texas. Le FBI et le reste des autorit√©s sont sur les lieux, je suis les √©v√©nements du Japon¬†¬Ľ.