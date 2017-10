Selon les medias palestiniens, six terroristes des organisations al-Quds et Qassam ont √©t√© tu√©s et 8 bless√©s ce lundi soir, apr√®s avoir √©t√© la cible de Tsahal. Selon les m√©dias arabes,un avion de combat isra√©lien a bombard√© un tunnel de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza o√Ļ se trouvait les terroristes.

Le minist√®re de la Sant√© a annonc√© officiellement la mort de cinq palestiniens, y compris Ahmed Khalil Abu Armana (25 ans) et Omar Nassar Fallit (27 ans) et Speer (30 ans) et Arafat Abu , un commandant des Brigades Al-Qods. Mais aussi Hassan Abu Hassanein, un haut dirigeant de la Saraya, Mohammed Marwan al-Agha, et en blessant neuf autres qui ont √©t√© emmen√©s √† l’h√īpital apr√®s que les avions de guerre isra√©liens ont d√©truit un tunnel en tirant cinq roquettes de la base militaire selon eux de ¬ę Kissufim ¬Ľ vers Khan Younis.

Cela a √©t√© r√©v√©l√© plus t√īt dans les sources palestiniennes qui ont confirm√© la perte de contact avec un certain nombre de terroristes de Brigades Al-Qods √† l’int√©rieur du tunnel.

Cinq missiles tirés près du Kissoufim, à la frontière orientale entre Deir al-Balah et Khan Younis ont entrainé un nuage de fumée dans toute la région.

Un porte-parole de l’arm√©e isra√©lienne a dit qu’il n’y a pas eu d’attaque, et que ce fut une explosion contr√īl√©e par l’arm√©e lors d’une activit√© sp√©ciale qui n’a rien √† voir avec tout incident de s√©curit√©.



La chaine 2 a ajout√© pour sa part que l’avion isra√©lien a vis√© un tunnel √† l’est de Khan Younis.

Le porte-parole a dit: ¬ę Le tunnel qui a √©t√© cibl√© √©tait en cours de construction, et avait franchi la fronti√®re vers Israel. Apr√®s que la cible a √©t√© rep√©r√©, les troupes de Tsahal sont arriv√©es √† la fronti√®re avec Gaza. L’arm√©e est pr√™te √† tous les sc√©narios √† venir, et dans les prochains jours et Tsahal donnera encore plus de d√©tails sur la cible en question ¬Ľ

Avant les tirs de l’arm√©e de Tsahal ,¬† les soldats ont exig√© que les agriculteurs quittent les kibboutzim proche de la bande de Gaza.