Une opĂ©ration antiterroriste est en cours dans les Alpes-Maritimes et Paris, nous publierons plus d’infos des que possible.

Mise Ă jour :

Sept personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es lors d’opĂ©rations antiterroristes menĂ©es ce matin en rĂ©gion parisienne et dans les Alpes-Maritimes selon les mĂ©dias français. Entre 18 et 65 ans, ils ont Ă©tĂ© interpellĂ©es lors de ces opĂ©rations menĂ©es par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire (SDAT) et la Direction gĂ©nĂ©rale de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure (DGSI), ont ajoutĂ© des sources policières.

Besoin de faire connaitre ton activité, ton entreprise, à la communauté ?

Une solution : publie un article sur ISRAEL24.NEWS