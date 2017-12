– Il y a peu de temps, le porte-parole de Tsahal a annoncĂ© que depuis quelques heures, des troubles violents ont commencĂ© dans la bande de Gaza, impliquant des dizaines de Palestiniens dans plusieurs endroits de la bande de Gaza qui brĂ»lent des pneus et lancent des pierres sur la clĂ´ture et les forces de Tsahal. Au cours des actes de violence, les FDI ont tirĂ© sur un certain nombre d’instigateurs clĂ©s.

– Des unitĂ©s de police supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© mobilisĂ©es dans la vieille ville de JĂ©rusalem après que le Hamas, le Fatah, l’EI, Al-QaĂŻda, le Hezbollah et plusieurs autres groupes terroristes ont appelĂ© Ă des Ă©meutes et Ă des attaques terroristes contre les civils israĂ©liens.

– Des terroristes musulmans ont tentĂ© d’assassiner des IsraĂ©liens en lançant des pierres sur des vĂ©hicules qui passaient près d’Atarot , au nord de JĂ©rusalem. Plusieurs voitures endommagĂ©es, aucun blessĂ© signalĂ©.

-Affrontements au poste de contrĂ´le de Qalandia au nord de JĂ©rusalem

– Une marche pour  » la victoire de la JĂ©rusalem occupĂ©e » selon les medias arabes et dĂ©nonçant la dĂ©cision de Trump dans la ville de Umm al-Fahm.

– Emeutes en JudĂ©e et Samarie, les FDI tirent des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Perturbations en JudĂ©e-Samarie, des rassemblements de masse et des manifestations ont accompagnĂ© les prières du vendredi tenues aujourd’hui (vendredi) après la reconnaissance du PrĂ©sident du Donald Trump de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l . Des centaines de Palestiniens se sont rĂ©voltĂ©s Ă BethlĂ©em, Ramallah, Hawara près de Naplouse et HĂ©bron. Ils jettent des pierres et brĂ»lent des pneus. Les forces de Tsahal rĂ©agissent aux mesures de lutte antiĂ©meute -. des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc .

Partie 2 de ces alertes infos dans quelques minutes.

