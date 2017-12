– Près de la mosquĂ©e Al-Aqsa, plusieurs manifestants ont brĂ»lĂ© le drapeau israĂ©lien. D’autres ont appelĂ©: «La guerre approche, Al-Quds Arabiya», «Nous mourrons comme des chahids, il n’y a pas de place pour l’Etat d’IsraĂ«l». Les forces de police ont pourchassĂ© les manifestants pour les tenir Ă l’Ă©cart de la vieille ville.

– Ă€ Umm al-Fahm, Ă Jaljuliya, et Kafr Qasem et dans plusieurs rĂ©gions du nord, des manifestations ont eu lieu. Les organisateurs ont cru que des milliers arriveraient, mais en pratique ils sont arrivĂ©s moins nombreux. Environ 100 manifestants se sont alignĂ©s sur la route principale sur la place d’entrĂ©e de Kalansawa. Les manifestants ont portĂ© des drapeaux palestiniens. La police a envoyĂ© des forces dans tous les centres de protestation. Demain, d’autres manifestations sont prĂ©vues.

– Dans l’establishment de la dĂ©fense, le «jour de la colère» s’est intensifiĂ© en rĂ©ponse Ă la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l . Beaucoup sont allĂ©s manifester dans les villes palestiniennes. Ă€ Amman, la capitale de la Jordanie, des milliers ont manifestĂ©. Des manifestations ont eu lieu dans d’autres villes du pays voisin.

– L’Irak rapporte une manifestation de masse Ă Bagdad, Ă laquelle assistent des religieux et l’ambassadeur palestinien Ă Bagdad. Les manifestants portaient des pancartes disant: « Trump – l’ennemi des nations, notre JĂ©rusalem ». Des centaines de manifestants ont Ă©galement manifestĂ© en Iran, qualifiant de «mort aux États-Unis, mort en IsraĂ«l». Des manifestations ont Ă©galement eu lieu Ă l’intĂ©rieur de la mosquĂ©e Al-Azhar au Caire et des manifestations ont eu lieu Ă Beyrouth et Ă Sidon.

– L’armĂ©e se prĂ©pare Ă des affrontements après les prières du vendredi, lorsque les fidèles quittaient les mosquĂ©es. De grandes forces de la garde-frontière et de la police ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©es dans toute la vieille ville, Ă la porte de Damas, Ă la porte des fleurs, Ă la porte du Lion et dans les rues principales autour de la vieille ville.

– Mille officiers des gardes-frontières ont Ă©tĂ© mis en Ă©tat d’alerte pour les Ă©meutes possibles. Renforts du bataillon des centaines sont arrivĂ©s hier dans les divisions rĂ©gionales en JudĂ©e Samarie et ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s sur les routes et les points de friction, et plus tard, après le jour du sabbat, seront dĂ©ployĂ©s mĂŞme dans les communautĂ©s menacĂ©es par les villages voisins. Les soldats aux bataillons responsables des secteurs de JudĂ©e-Samarie, qui Ă©taient censĂ©s quitter pour Shabath ont reçu un avis de couvre-feu – mais une dĂ©cision finale sur la question devrait ĂŞtre prise conformĂ©ment aux dĂ©veloppements dans la journĂ©e.

– Le magazine de Daesh (organisation « Etat islamique ») a publiĂ© un article ce matin, « un Barnabas, » intitulĂ© « JĂ©rusalem – Les dĂ©fenseurs craignant Dieu » et ont appelĂ© Ă l’assassinat des Juifs sur la terre de JĂ©rusalem « pour Allah : « Ils croient que chaque Ă©tape de leur jihad les rapproche de ce qui leur a Ă©tĂ© promis par Allah – la lutte contre les Juifs Ă JĂ©rusalem et leur meurtre Ă JĂ©rusalem, sur leur terre.  »

– MĂŞme les terroristes d’Al-QaĂŻda ont donner l’ordre de mener des attaques en rĂ©ponse Ă la reconnaissance des États-Unis de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, « le plus sĂ»r et le plus rapide qui confrontent l’agression de l’AmĂ©rique est le Jihad au nom d’Allah par des attaques contre les centres vitaux des Etats-Unis et ses alliĂ©s – les sionistes et les chrĂ©tiens partout dans le monde »

– Le prĂ©sident Reuven Rivlin, qui se rendait en visite privĂ©e dans le Gush Etzion, a rendu visite aux soldats venus renforcer la peur des Ă©meutes et a demandĂ© de les remercier. « Les gardiens des murs de l’Etat d’IsraĂ«l ne partent pas, ils changent seulement, et c’est la tâche de notre gĂ©nĂ©ration et nous la remplissons avec chacun d’entre eux, chacun Ă son tour. Le prĂ©sident a entendu les forces au poste de contrĂ´le sur le dĂ©ploiement spĂ©cial après avoir Ă©valuĂ© la situation vendredi matin et la dispersion des forces renforcĂ©es, leur a souhaitĂ© un Shabbat tranquille et dans le Gush Etzion.

