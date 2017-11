Selon les médias occidentaux l’épicentre était près de la capitale irakienne de Bagdad, qui a atteint 7.3 sur l’échelle de Richter, la plus grande force est enregistrée en Irak, entraînant la panique parmi les habitants de la capitale de Bagdad.

Il y a des victimes et plus de 100 blessés et des dommages causés par le tremblement . Selon les premiers éléments, il y a au moins six personnes tués en Irak et 150 blessés lors du tremblement de terre à la frontière avec l’Iran.

7.3 magnitude earthquake strikes Iran-Iraq border region, southeast of the city of As-Sulaymaniyah. Felt in Kurdistan, Iraq, Kuwait, Israel, Turkey, UAE. pic.twitter.com/xAx6CnGntL — Behind The News (@Behind__News) 12 novembre 2017

Les médias iraniens ont rapporté que six personnes sont mortes et il y a beaucoup de blessés à l’ouest de l’Iran, selon les médias locaux. L’Institut de sismographie en Israël a confirmé que le tremblement de terre a également été ressenti dans tout le pays.

7.2 magnitude earthquake strikes Iran-Iraq border region. Effects felt from Turkey, Israel to the U.A.E. Residents in Israel reported feeling a minor earthquake. https://t.co/hJocrmqbvb pic.twitter.com/cl6ouS5Li1 — Behind The News (@Behind__News) 12 novembre 2017

Selon le communiqué de presse dans la capitale irakienne de Bagdad, les habitants ont senti le sol trembler sous leurs pieds, ce qui a incité beaucoup d’entre eux à fuir leurs maisons dans les rues de la ville. Les résidents de plusieurs régions du Koweït, du Kurdistan irakien et e Israel ont également ressenti des répliques, sans faire de blessés.

En Israel, de nombreux habitants de la Judée Samarie et au centre du pays ont ressenti des répliques sismiques,avec une force du séisme de 4,5 sur l’échelle de Richter

