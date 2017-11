Une quarantaine de terroristes musulmans ont manifestĂ© et lancĂ© des pierres sur les forces de Tsahal opĂ©rant Ă Beit Ummar et Al-Arroub dans la rĂ©gion de Hevron. Les soldats de Tsahal ont rĂ©pondu par des mĂ©thodes de dispersion anti-Ă©meute. L’un des terroristes a Ă©tĂ© modĂ©rĂ©ment blessĂ© et emmenĂ© Ă un hĂŽpital de JĂ©rusalem pour y ĂȘtre soignĂ©.

BREAKING: Some 40 Muslim terrorists rioted and threw rocks at IDF forces operating at Beit Ummar and Al-Arroub in the Hevron area. IDF soldiers responded with riot dispersal methods. One of the terrorists was moderately hurt and taken to a Jerusalem hospital for treatment. pic.twitter.com/Ybf3C2ncY8

— Behind The News (@Behind__News) 26 novembre 2017