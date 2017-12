Aujourd’hui, il y a eu dans la bande de Gaza, 55 Palestiniens bless√©s lors d’affrontements pr√®s de la barri√®re de s√©curit√©.

Des milliers de Palestiniens ont particip√© √† des affrontements dans des dizaines de localit√©s en Jud√©e-Samarie.¬†√Ä la fronti√®re de la bande de Gaza, des centaines de jeunes se sont rassembl√©s dans six endroits, et ont lanc√© des pierres et br√Ľl√© des pneus.¬†Les FDI, qui √©taient tenus √† l’avance par d’importantes forces, ont tir√© des gaz lacrymog√®nes et d’autres moyens pour disperser les manifestations et emp√™cher le passage √† travers la fronti√®re : ¬ęAu cours des violences, une force des FDI a tir√© sur les instigateurs du centre.

Manifestations massives en Jordanie et dans les pays arabes

Des dizaines de milliers ont manifesté à Amman et à Irbid en Jordanie et devant la mosquée Al-Fateh à Istanbul.

En Irak, une manifestation de masse a eu lieu √† Bagdad √† laquelle assistaient des religieux et l’ambassadeur palestinien √† Bagdad.¬†Une manifestation a √©galement eu lieu √† l’int√©rieur de la mosqu√©e Al-Azhar au Caire, et les manifestants ont cri√©¬† ¬ę¬†nous sacrifions notre sang et notre √Ęme pour la Palestine¬†¬Ľ.¬†Les forces de s√©curit√© √©gyptiennes sont tr√®s pr√©sentes dans la r√©gion.¬†Des manifestations ult√©rieures se sont √©tendues √† la ville d’Alexandrie.

Protestation à Rafah

Umm al-Fahm  (Photo: Yahya Amal Jabarin / TPS)

Les manifestations contre la d√©cision de Trump se sont √©tendues au-del√† du Moyen-Orient.¬†Plus d’un millier de manifestants ont manifest√© devant l’ambassade am√©ricaine √† Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie.

√Ä Jakarta, en Indon√©sie, des centaines de personnes ont manifest√© devant l’ambassade am√©ricaine.¬†Le pr√©sident indon√©sien, Joko Vidodo, a ordonn√© au ministre des Affaires √©trang√®res de convoquer l’ambassadeur am√©ricain pour une conf√©rence.

L’ambassade am√©ricaine a conseill√© aux citoyens am√©ricains s√©journant dans le pays de ne pas s’approcher des centres de protestation.

Roquettes tirées en bordure de Gaza

Vendredi soir, des¬†roquettes ont √©t√© tir√©es sur le p√©rim√®tre de Gaza, l’une a √©t√© intercept√©e et l’autre a explos√© √† Sderot.¬†Deux personnes ont √©t√© trait√©es pour choc et plusieurs voitures ont √©t√© endommag√©es.

Peu avant, l’arm√©e de l’air isra√©lienne a bombard√© un centre d’entra√ģnement et un entrep√īt d’armes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza √† la suite d’une roquette dans les environs de Gaza.

√Ä Gaza, 15 personnes auraient √©t√© gri√®vement bless√©es.¬†Dans un certain nombre de communaut√©s autour de la bande de Gaza, il a √©t√© demand√© aux habitants de rester pr√®s des zones prot√©g√©es apr√®s les √©v√©nements du jour : 3Chers r√©sidents, √† cause des alarmes entendues ces derni√®res minutes dans les communaut√©s du Conseil, restez pr√®s d’une zone prot√©g√©e.¬†Nous continuerons √† vous mettre √† jour avec de nouvelles instructions s’il y en a.¬†¬Ľ

(Photo: Barel Ephraim) La menace de la roquette : les habitants de la cl√īture du p√©rim√®tre de Gaza¬† (Photo: Barel Efraim)

Les dirigeants du Hamas

Session extraordinaire du Conseil de sécurité

Le Conseil de¬†s√©curit√© des¬†Nations unies a¬†convoqu√©¬†une session d’urgence et l‚Äôambassadrice des¬†√Čtats –¬†Unis, Nikki Haley a d√©fendu¬†Isra√ęl. ¬ęToute personne qui agit dans la¬†bonne volont√© et utilise la r√©solution comme pr√©texte √† la¬†violence – prouve seulement qu’il n’est pas un partenaire pour la¬†paix ¬Ľ Les Palestiniens ont exig√© que le conseil condamne la d√©claration.

Ce matin √† Gaza, l’arm√©e isra√©lienne a¬†attaqu√© des¬†cibles du¬†Hamas dans la¬†nuit,¬† et¬†extrait deux corps d’un avant –¬†poste du¬†Hamas dans la¬†ville du¬†sud de¬†Gaza. Deux des victimes √©taient des¬†membres de l’aile militaire du Hamas. En outre, 15 personnes ont √©t√© bless√©es, y compris les¬†enfants, qui vivent apparemment pr√®s de l’une des cibles de l’attaque.

Ce matin aussi, les habitants de Gaza sont venus manifester pr√®s de la barri√®re de s√©curit√©.¬†Selon des informations palestiniennes, des manifestations violentes ont eu lieu dans au moins trois endroits dans le sud de la bande de Gaza, √† l’est de Khan Yunis, √† l’est de la ville de Gaza et √† Beit Hanun.

Les Palestiniens ont d√©clar√© que les FDI ont r√©pondu en tirant sur ceux qui se sont r√©unis √† la cl√īture de Khan Yunis. Selon les rapports, les manifestants ont affront√© les forces de Tsahal ce matin aussi en Jud√©e-Samarie, √† l’entr√©e nord de Bethl√©em, pr√®s du Tombeau de Rachel.

Blessés lors des attaques des FDI à Gaza (Photo: Reuters)

Des centaines ont manifesté en Judée et en Samarie, des émeutes à Jérusalem

A midi l’arm√©e isra√©lienne a¬†indiqu√© plusieurs √©meutes en¬†Jud√©e-Samarie¬†et √†¬†Gaza. Les jeunes¬†palestiniens¬†de l’organisation¬† ¬ę¬†Salah al-Din √† J√©rusalem¬†¬Ľ ont bloqu√© des¬†dizaines de¬†route, ont¬†jet√© des¬†pierres, ont affront√© la police et lanc√©s des¬†objets. Deux policiers ont √©t√© bless√©s et soign√©s sur place. Six suspects ont √©t√© arr√™t√©s¬†et ont √©t√© identifi√©s jetant des pierres et des objets sur les policiers.

La route 65 √† Wadi Ara a √©t√© bloqu√©e au sud √† la suite d’une manifestation de 200 personnes √† la jonction d’Arara pour protester contre la d√©claration du pr√©sident am√©ricain √† J√©rusalem.¬†Les manifestants, dont le d√©put√© Ahmad Tibi et l’ancien d√©put√© Osama Sa’adi, brandissaient des drapeaux palestiniens et des affiches sur lesquelles on pouvait lire ¬ęAl-Qods, la capitale de la Palestine¬Ľ.¬†Plus t√īt dans la matin√©e, une centaine de personnes se sont rassembl√©es dans le cadre des √©v√©nements ¬ęRage¬Ľ et parmi les manifestants se trouvait le d√©put√© Juma Esseberga de la liste commune.

Les principaux foyers de troubles en Jud√©e-Samarie sont le tombeau de Rachel et Tul Karm.¬†Les forces de Tsahal ont r√©agi en dispersant des manifestations dans les principaux centres pour disperser la foule, jusqu’√† pr√©sent, l’un des manifestants a √©t√© arr√™t√© et trois l√©g√®rement bless√©s.

