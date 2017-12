Tweet on Twitter

Trois semaines après le sĂ©isme dĂ©vastateur de magnitude 7,2 qui a emportĂ© la vie de 445 personnes dans la RĂ©publique islamique, un autre tremblement de terre a frappĂ© le sud-est de l’Iran, menaçant d’importants dĂ©gâts.

Un sĂ©isme de magnitude 6,0 s’est produit tĂ´t ce vendredi matin dans l’est de l’Iran, près de la ville de Kerman, qui compte plus de 821.000 habitants, a annoncĂ© l’Institut gĂ©ologique amĂ©ricain (USGS).

Des tĂ©moins du sĂ©isme en Iran: «Nous avons vu des maisons s’Ă©crouler»

La tremblement de terre a été enregistré à 02h32 GMT à 10 kilomètres de profondeur et localisé à 58 km au nord-est de Kerman.

Le Centre sismologique de l’universitĂ© de TĂ©hĂ©ran a pour sa part rapportĂ©, citĂ© par l’AFP, que le sĂ©isme avait Ă©tĂ© suivi de deux autres: l’un de 5,1 et l’autre de 4,0, Ă 59 kilomètres au nord de Kerman, non loin de la localitĂ© de Hojedk.

Le 13 novembre, au moins 505 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et près de 8.000 autres blessĂ©es en Iran dans un puissant sĂ©isme, le plus meurtrier qu’ait connu le pays depuis plus de dix ans, selon le dernier bilan fourni par les autoritĂ©s

Le tremblement de terre d’une magnitude de 7,3 a frappĂ© des villes et des villages dans un secteur montagneux de la province de Kermanshah, frontalière avec l’Irak, surprenant nombre de personnes dans leur sommeil.

