Des policiers ont tiré un coup de semonce sur un terroriste musulman brandissant un couteau qui a crié Allahu Akbar après avoir menacé plusieurs passants.

La tentative d’attentat a dĂ©butĂ© hier matin Ă Urk, une ville de pĂŞche traditionnelle au cĹ“ur des Pays-Bas, lorsqu’il est entrĂ© dans une station-service vers 8h30 du matin.

Il a ensuite couru dehors et a menacé les passants tout en criant allahu akbar.

En dehors de la station-service, le terroriste a sorti un couteau qu’il a commencĂ© Ă brandir, menaçant les passants.

Les citoyens inquiets ont immédiatement alerté la police, qui est arrivée peu de temps après sur les lieux.

Selon un porte-parole de la police, le terroriste musulman semblait être un «homme confus».

TERROR IN THE NETHERLANDS: This is the moment police officers fired a warning shot at a knife-wielding Muslim terrorist who shouted allahu akbar after threatening passers-by. The attempted terror attack happened yesterday morning in Urk, a fishing town in the heart of Netherlands pic.twitter.com/wZEc6fLFod

— Behind The News (@Behind__News) 23 novembre 2017