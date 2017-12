Un test du système de dĂ©fense « Arrow 3 » a Ă©tĂ© stoppĂ© ce matin en raison d’un Ă©chec de sĂ©curitĂ© sur le missile cible. Le test, menĂ© par le ministère de la DĂ©fense et l’Agence amĂ©ricaine de dĂ©fense antimissile, Ă©tait supposĂ© constituer une menace de lancement d’un missile balistique contre IsraĂ«l.

Le futur système « Arrow 3 » est considĂ©rĂ© comme la prochaine gĂ©nĂ©ration de systèmes de dĂ©fense , capable d’attaquer une cible Ă une distance beaucoup plus grande et plus Ă©levĂ©e et plus rapidement. En raison de la capacitĂ© avancĂ©e du système, des mesures de sĂ©curitĂ© rigoureuses ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires – l’expĂ©rience a Ă©tĂ© menĂ©e au-dessus de la MĂ©diterranĂ©e et il y avait des craintes que des fragments de missiles frappent les avions dans la rĂ©gion. Les vols survolant IsraĂ«l ont Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©s vers le nord.

Dans une expĂ©rience menĂ©e aujourd’hui, un missile « Ankor » a Ă©tĂ© lancĂ© qui a imaginĂ© une cible. Dès leur arrivĂ©e, ils ont compris que l’administration du ministère de la DĂ©fense au ministère de la DĂ©fense ne rĂ©pondait pas comme prĂ©vu. Le ministère estime Ă©galement que le missile n’a pas rempli les conditions de sĂ©curitĂ© dĂ©finies par les AmĂ©ricains pour l’expĂ©rience. En consĂ©quence, l’Ă©chelon supĂ©rieur a dĂ©cidĂ© d’annoncer la cessation de l’expĂ©rience, sans l’utilisation du système Arrow 3.

Moshe Fattal, chef de l’administration Homa au ministère de la DĂ©fense, a dĂ©clarĂ©: «L’interception du système Arrow 3 a Ă©tĂ© planifiĂ©e, et l’expĂ©rience Ă©tait censĂ©e simuler l’interception de missiles balistiques lancĂ©s sur IsraĂ«l. Fattal a ajoutĂ©: « L’expĂ©rience s’est arrĂŞtĂ©e tĂ´t, car la cible n’a pas satisfait aux conditions de sĂ©curitĂ©, donc l’expĂ©rience a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©e, nous essayons d’apprendre ce qui est arrivĂ© Ă la cible, et pourquoi elle n’a pas agi comme prĂ©vu. Tout le comportement de la cible, et pourquoi cela n’a pas marchĂ© comme nous le voulions, nous avons donc dĂ©cidĂ© d’annuler l’expĂ©rience, et la cible ne nous a pas permis de l’intercepter Ă haute altitude et ne nous a pas permis de respecter les conditions de sĂ©curitĂ©.

