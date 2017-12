Les forces isra√©liennes sont en √©tat d’alerte apr√®s les pri√®res du vendredi √† J√©rusalem et en Jud√©e Samarie alors que les Palestiniens appelent √† une ¬ę¬†journ√©e de col√®re¬†¬Ľ pour exprimer leur opposition √† la reconnaissance par le pr√©sident am√©ricain Donald Trump de J√©rusalem comme capitale d’Isra√ęl.

La police a √©t√© d√©ploy√©e en force √† J√©rusalem, mais n’avait pas de plans imm√©diats pour imposer des restrictions aux fid√®les musulmans qui priaient sur le mont du Temple pour les pri√®res du vendredi. Les FDI ont apport√© des centaines de renforts sont arriv√©es en Jud√©e Samarie et de nombreux soldats qui devaient √™tre lib√©r√©s pour Shabath ont √©t√© retenus pour ce weekend.

Selon les √©valuations de s√©curit√© , des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour participer aux manifestations du vendredi et l’arm√©e isra√©lienne est particuli√®rement pr√©occup√©e par le fait que les attaquants de ¬ę¬†loups solitaires¬†¬Ľ pourraient tenter de commettre des attentats terroristes, a rapport√© le site d’information Ynet.

Les soldats qui avaient √©t√© envoy√©s dans la r√©gion seraient d√©ploy√©s dans des zones de confrontation pendant la journ√©e et se d√©placeraient ensuite pour garder les communaut√©s isra√©liennes dans la r√©gion pendant le Shabbat afin d’emp√™cher toute tentative de mener des attaques sur les localit√©s, selon le rapport.

Vendredi matin, des pierres ont √©t√© lanc√©es sur plusieurs v√©hicules le long de la route 443, une route principale menant √† J√©rusalem depuis Tel Aviv qui traverse la Jud√©e Samarie. Les voitures ont √©t√© l√©g√®rement endommag√©es, mais aucune blessure n’a √©t√© signal√©e.

Malgr√© l’alerte accrue, la police a d√©clar√© qu’elle ne pr√©voyait pas de limiter la pri√®re musulmane au Mont du Temple aux femmes et aux hommes de plus de 60 ans, une pratique courante en p√©riode de tension.

¬ę¬†A partir de maintenant,¬†¬Ľ aucune limite de ce type n’est en pr√©paration, a d√©clar√© un porte-parole de la police au Times of Israel. ¬ę¬†S’il y aura des indications qu’il y aura des manifestations violentes, alors une limite d’√Ęge pourrait √©ventuellement √™tre mise en place¬†¬Ľ, a d√©clar√© le porte-parole Micky Rosenfeld.

¬ę¬†La police et les unit√©s de la police des fronti√®res seront pr√©sentes dans toutes les zones et dans les quartiers de patrouille pour emp√™cher toute nouvelle propagation des troubles¬†¬Ľ, a-t-il ajout√©.

Le discours de Trump mercredi a suscit√© l’indignation parmi les Palestiniens et il y a eu des manifestations √† travers la Jud√©e Samarie, J√©rusalem-Est et la bande de Gaza, ce jeudi.

√Ä divers endroits en Jud√©e Samarie et √† Gaza, des centaines de Palestiniens ont manifest√© contre le mouvement, incendiant, scandant et heurtant les troupes. Les manifestants ont √©galement br√Ľl√© des affiches de Trump et du Premier ministre isra√©lien Benjamin Netanyahu, ainsi que des drapeaux isra√©liens et am√©ricains.

Des dizaines de Palestiniens de Jud√©e Samarie et de la bande de Gaza auraient √©t√© bless√©s, principalement par l’inhalation de gaz lacrymog√®ne et de balles en caoutchouc isra√©liennes, mais aussi par des balles r√©elles.

Jeudi, le chef du groupe terroriste du Hamas, Ismail Haniyeh, a appel√© √† une nouvelle Intifada palestinienne, ou soul√®vement. L’Autorit√© palestinienne a annul√© jeudi des classes pour son syst√®me scolaire en Jud√©e Samarie, dans une tentative apparente d’inciter davantage de jeunes Palestiniens √† affronter les troupes isra√©liennes. Les magasins ont √©t√© ferm√©s pour commencer les trois ¬ę¬†jours de rage¬†¬Ľ suite √† la d√©cision de Trump.

Selon une ¬ę√©valuation de la situation par l’√©tat-major de Tsahal¬Ľ, l’ arm√©e ¬ęa d√©cid√© qu’un certain nombre de bataillons renforceraient la zone de [Jud√©e Samarie], ainsi que les unit√©s de renseignement et de d√©fense territoriale¬Ľ.

Les militaires ne précisent pas le nombre de bataillons supplémentaires envoyés en renforts.

Mercredi, la police isra√©lienne a √©galement annonc√© qu’elle d√©ploierait des officiers dans toute la capitale, y compris des sites o√Ļ la violence √©clate r√©guli√®rement, comme la porte de la vieille ville de Damas, o√Ļ une manifestation avait lieu jeudi.

Les Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza, pr√®s des villes de Rafah et de Khan Younis, ont br√Ľl√© des pneus en feu et lanc√© des pierres sur la barri√®re de s√©curit√© vers les soldats isra√©liens de l’autre c√īt√©, a indiqu√© l’arm√©e.

Les soldats isra√©liens ont d’abord r√©pondu avec des gaz lacrymog√®nes et des balles en caoutchouc pour repousser les manifestants. Lorsque les ¬ę¬†principaux instigateurs¬†¬Ľ ont continu√© d’avancer vers la cl√īture, les soldats ont tir√© des coups de semonce en l’air et quand ils ont continu√©, les soldats ont tir√© dessus, blessant plusieurs personnes, a d√©clar√© un porte-parole des FDI.

Les médias palestiniens ont rapporté que quatre émeutiers avaient été blessés par balles.

√Ä Bethl√©em, des centaines de Palestiniens ont affront√© des douzaines d’agents de la police des fronti√®res.

Les manifestants ont lanc√© des pierres et incendi√© des pneus. Les troupes isra√©liennes, en tenue anti-√©meute, ont utilis√© un canon √† eau qui tire un liquide naus√©abond – connu sous le nom de ¬ę¬†la Moufette¬†¬Ľ – sur les manifestants masqu√©s pour la plupart et ont aussi occasionnellement tir√© des balles en caoutchouc sur la foule.

Le sol pr√®s de l’affrontement √©tait jonch√© de rochers projet√©s et d’autres d√©tritus, et l’air √©tait rempli de fum√©e provenant des gaz lacrymog√®nes isra√©liens et des feux de pneus palestiniens.

Un Palestinien de Bethléem a été blessé par une balle en caoutchouc et cinq autres ont été soignés pour inhalation de gaz lacrymogène, a précisé le Croissant-Rouge.

Une grande manifestation a √©galement eu lieu √† Ramallah, au si√®ge du gouvernement de l’Autorit√© palestinienne. selon Channel 10 et certains de ceux dans la foule ont appel√© √† incendier les bureaux des repr√©sentants am√©ricains dans la ville et ont br√Ľl√© des photos de Trump.

Selon le Croissant-Rouge, quatre des √©meutiers ont √©t√© touch√©s par des balles r√©elles et deux par des balles en caoutchouc. Trois ont souffert d’inhalation de gaz lacrymog√®ne.

Dans la ville de Tulkarem, huit manifestants palestiniens ont √©t√© touch√©s par des balles en caoutchouc et 11 ont √©t√© soign√©s pour inhalation de gaz lacrymog√®ne, a indiqu√© le service d’ambulance palestinien.

Isra√ęl a ferm√© le passage de Gilboa dans le nord de la Jud√©e Samarie apr√®s que des Palestiniens eurent lanc√© des pierres lors d’une manifestation violente, a annonc√© le minist√®re de la D√©fense.

¬ę¬†La r√©ouverture du passage d√©pendra des √©valuations situationnelles¬†¬Ľ, a ajout√© le minist√®re.

De petits affrontements ont également été signalés dans les villes de Naplouse et de Qalqilya.

√Ä l’ext√©rieur de la Porte de Damas de la vieille ville de J√©rusalem, plus d’une centaine de manifestants se sont bagarr√©s avec les forces de s√©curit√©, la plupart du temps sans violence, sauf pour la lumi√®re poussant et bousculant. Aucun cas de blessure ou d’arrestation n’a √©t√© signal√©.

Dans le camp de r√©fugi√©s de Shuafat, une personne a √©t√© touch√©e par une balle en caoutchouc lors d’une violente manifestation, a indiqu√© le Croissant-Rouge.

Entre mercredi soir et jeudi matin, les Palestiniens ont lanc√© des cocktails Molotov sur une route pr√®s de la ville isra√©lienne de Ma’ale Adumim ne causant ni blessures ni d√©g√Ęts. La police des fronti√®res de la r√©gion a arr√™t√© 10 suspects, selon le rapport.

Les √©meutiers ont √©galement lanc√© des cocktails Molotov et des pierres sur des voitures isra√©liennes sur une route pr√®s du village de Rantis, √† l’ext√©rieur de Ramallah. Aucun cas de blessure n’a √©t√© signal√©.

Mercredi soir et jeudi matin , plusieurs milliers de Palestiniens ont d√©fil√© dans la bande de Gaza g√©r√©e par le Hamas, br√Ľlant des drapeaux am√©ricains et isra√©liens en scandant ¬ę¬†Mort √† l’Am√©rique¬†¬Ľ et ¬ę¬†Mort √† Isra√ęl¬†¬Ľ.

Dans un discours prononc√© mercredi √† la Maison Blanche, Trump a d√©fi√© les avertissements mondiaux et a insist√© sur le fait que, apr√®s plusieurs √©checs r√©p√©t√©s, une nouvelle approche s’imposait depuis longtemps, d√©crivant sa d√©cision de reconna√ģtre J√©rusalem comme le si√®ge du gouvernement isra√©lien.

