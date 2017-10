Le groupe devait se rendre en Israël mercredi, mais ils sont toujours coincés sur l’île .

Ces vacances de rêve ont terminé en cauchemar. 250 Israéliens qui étaient censés décoller mercredi de Zanzibar vers Israël ne parviennent pas à rentrer eux depuis que la station via Arkia a eté fermée ce matin (vendredi) pour le jour du shabath. Tous les passagers devront aller dans un hôtel ou passer le week end sur les bancs de l’aéroport.

« Nous étions censés voler depuis mercredi », a déclaré sur Channel 2, Efrat , une israélienne coincée à Zanzibar. « Ils sont arrivés à l’aéroport et sont passés par le contrôle de sécurité – alors le cauchemar a commencé: Les représentants d’Arkia ont commencé à retarder le vol, en raison d’un dysfonctionnement au niveau de la reserve du carburant.

La compagnie a insisté pour attendre un avion de remplacement et cela a pris beaucoup de temps jusqu’à plus de 7 heures. ‘ Mais l’attente n’a pas payé. « À un moment donné, ma sœur et le reste des passagers ont été transférés à l’Hôtel, d’une saleté innegalée, l’odeur de la puanteur, les insectes rampant sur le sol et maintenant, quelques heures avant le jour du shabbat, nous n’avons toujours pas reçu une réponse de Arkia. »

« 40 heures après la date du vol d’origine, les passagers attendent toujours », dit-elle. Après des heures d’attentes esperant qu’ils ont trouvé une solution, la joie était prématurée: « Ils sont venus sur le terrain et nous ont informé par le pilote qu’il y avait une panne de moteur ».

Ces nouveaux probleme tehniques ont été recue avant le Sabbat, ils devront se déplacer à Zanzibar et passer la nuit dans un autre hôtel. « Le sentiment est un cauchemar et l’incompétence de la compagnie aérienne qui a choisi d’abuser de ses clients », a conclu la jeune israélienne.

Selon Arkia, un défaut sur « l’avion nécessitant des experts en mécanique qui sont arrivés par avion en provenance d’Israël afin de résoudre le problème et Arkia a décidé d’envoyer un avion spécial cet après-midi pour retourner les passagers vers minuit mais les passagers qui observent le shabbat retourneront en Israël immédiatement après le Shabbat. Arkia s’excuse pour la détresse, cependant, on ne peut compromettre la sécurité du vol et nous placeront à nos frais les passagers dans des hôtels confortables.’.