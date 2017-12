C’est un peu comme en France que de telles manifestations s’organisent…

En France, il y a eu très peu de manifestations depuis ces 6 ans de guerre civile en Syrie pour éviter les 400 000 morts, dont de nombreux palestiniens. Mais quant il s’agit de manifester contre Israël, ces rassemblements s’organisent avec plus de zèle, en France comme ces pays arabes comme le Liban et la Syrie actuellement.

En effet, aujourd’hui, au Liban et en Syrie, les palestiniens manifestent contre Israël et pourtant, tous ne vivent pas avec les mêmes droits que les autres résidents et sont persécutés par les dirigeants syriens comme libanais.

Liban

Ces milliers de réfugiés palestiniens au Liban, ont manifesté aujourd’hui en disant « que la question palestinienne est présente dans leur esprit, malgré les tragédies de la diaspora »…

Des centaines de personnes se sont rendues dans les camps de Tyr, à l’invitation des factions et des comités palestiniens.

Dans le camp de Rashidieh, les manifestations ont commencé après les prières du vendredi dans cinq mosquées du camp. Au camp de Burj al-Shamali, un rassemblement de masse a eu lieu devant l’ancienne mosquée du camp, à laquelle ont participé des milliers de réfugiés palestiniens, scandant des slogans soutenant Jérusalem et la « Palestine ».

Alors que la foule défilait dans les rues du camp d’Al-Bass, les participants ont souligné que « la boussole de Jérusalem, est la capitale éternelle de la Palestine », soulevant des drapeaux palestiniens, au milieu des slogans et condamnant la décision du président américain Donald Trump.

Des rassemblements de masse ont également eu lieu dans la ville de Sidon et ses camps de réfugiés.

Dans le camp Ain al-Hilweh, une marche a été lancée et également dans le camp de Mieh avec une marche populaire entrecoupée d’un défilé militaire, et les participants ont levé des drapeaux palestiniens et des drapeaux noirs pour exprimer leur colère. Dans la région de Wadi al-Zayneh, des rassemblements de masse, entrecoupés d’expositions de rues, de drapeaux palestiniens et de photos de Jérusalem et d’al-Aqsa.

A Beyrouth, les masses palestiniennes et libanaises ont appelé les factions palestiniennes et les partis libanais à se rassembler devant la mosquée Imam Ali, au cœur de la capitale.

Mais aussi en Syrie…(après 400 000 morts tués par leur propre dirigeant, Assad.)

Les camps de réfugiés palestiniens en Syrie,comme le camp Yarmouk et à Yalda dans le nord de la Syrie, Neirab, Sayeda Zeinab, et Muzeireeb, en plus de la participation des personnes déplacées, venant de villes libanaises, arabes, turcs et européennes comme l’Allemagne et la Suède, les Pays-Bas et d’autres villes.

Les appels continuent à mener un certain nombre de manifestations dans les autres camps palestiniens pour exprimer le rejet des réfugiés palestiniens suite à la décision du président américain Donald Trump de considérer Jérusalem comme la capitale israélienne.

Les manifestants ont condamné et dénoncé la décision et la nécessité de continuer les démarches jusqu’à ce que la décision soit retirée. Il convient de noter que les Palestiniens dans plusieurs zones et camps en Syrie souffrent de crises majeures, telles que le camp de Daraa, Yarmouk, Mazraib.

Les résidents du camp de réfugiés palestiniens à Hama souffrent d’une des conditions de vie humanitaires et difficiles en raison de la poursuite de la guerre en Syrie, qui a jeté une ombre sur le peuple du camp, dont un grand nombre a perdu son travail et est devenu dépendant de l’aide mondiale qui est distribuée de temps en temps.

D’autre part, le régime syrien continue d’arrêter les jeunes palestiniens et torture les détenus palestiniens, sans donner le lieu et le sort des détenus ou même leurs noms sans parler des difficultés de détention. Les prisonniers palestiniens sont dans les prisons du régime syrien, y compris dans 105 centres de détention. Et pourtant ce soir, ils manifestent contre la seule démocratie du Moyen Orient, Israël… allez comprendre.

ISRAËL

Selon des sources concordantes, les manifestations arabes en Israël n’ont pas dépassé les 3000 personnes en plusieurs endroits de Judée Samarie… un chiffre bien moins élevé que dans les pays arabes, même si les médias français essaient de vous convaincre du contraire. La révolte arabe ou palestinienne en Israël a fait choux blanc… allez comprendre.

