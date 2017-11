Pendant la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la capitale britannique pour marquer les 100 ans de la Déclaration Balfour, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont participé à une manifestation contre Israël où des milliers de personnes agitaient des drapeaux palestiniens et quelques manifestants avec aussi des drapeaux d’Israël.

Environ cinq mille personnes ont participé à une grande procession contre Israël samedi soir à Londres. La procession, qui a débuté à midi près de l’ambassade américaine, a pris fin devant le Parlement britannique à Westminster. Les manifestants protestent contre la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est arrivé lors d’une visite d’Etat à Londres le jeudi et il sera dans la capitale britannique jusqu’à demain.

Netanyahu est venu marquer l’année du centenaire de la déclaration Balfour lors d’un dîner tenu jeudi dernier en présence de la Première ministre britannique, Theresa May. Les manifestants protestent contre l’année du centenaire de la déclaration Balfour et des pancartes annoncent que cette déclaration a entraîné la « catastrophe palestinienne » », telle que définie.

Cependant, ce fut une manifestation relativement calme même si le fond est haineux. Contrairement aux manifestations passées, les drapeaux du Hezbollah ne sont pas apparus. Beaucoup des participants au rassemblement sont des partisans du dirigeant travailliste de Jeremy Corbin, qui tiennent des drapeaux palestiniens. Néanmoins, les organisateurs ont eu du succès parce que le nombre de personnes qui sont venues à la manifestation était considéré comme important par rapport aux manifestations anti-israéliennes qui ont eu lieu dans le passé. Les organisateurs de la manifestation affirment qu’il s’agit de la plus grande manifestation anti-israélienne à Londres depuis l’opération Tzouk Eitan.

Netanyahu s’est exprimé suite à la rencontre avec la ministre anglaise « Le rapprochement entre nous a pour objectif d’essayer de changer les choses dans l’accord, notamment en ce qui concerne le contrôle des missiles et des sanctions. Nous sommes dans une bataille, j’ai parlé récemment avec Merkel, Poutine et May et bientôt je vais en parler avec Mr Macron. ‘ Netanyahu a déclaré à May que les Iraniens veulent limiter la supervision, en particulier sur les bases militaires où les Iraniens peuvent promouvoir l’activité nucléaire et fabriquer des missiles balistiques utilisés pour envoyer des bombes nucléaires. « Même les missiles balistiques ne sont pas inclus dans l’accord et nous voulons convaincre les six puissances mondiales de les changer. Nous demandons d’arrêter l’Iran dans la fabrication d’une bombe nucléaire et son lancement en utilisant des missiles balistiques. »

Le lendemain, le premier ministre a pris la parole à l’Institut de recherche de Chatham House, puis a répondu aux questions des participants à l’événement. Netanyahou a déclaré qu’il espérait que l’initiative de paix du Président des États-Unis réussira et Donald Trump a fait l’éloge de la nouvelle approche et a tenté de relancer les négociations du conflit israélo-palestinien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pense si c’est le bon moment pour la paix dans la région, Netanyahou a déclaré : « Je l’espère, nous avons discuté aujourd’hui de cette initiative américaine. Nous avons exprimé nos préoccupations ».

Netanyahu a participé à un événement économique à la Bourse de Londres. Il a ouvert le commerce et a ensuite rencontré des dizaines de chefs d’entreprises économiques au Royaume-Uni. Demain matin, Netanyahu rencontrera le grand rabbin de Grande-Bretagne, puis les chefs de la communauté juive – puis rentrera en Israël.

