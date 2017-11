67% des arabes Israéliens rejettent Israël en tant qu’État juif et 58% des Juifs israéliens disent que les Arabes qui résistent à la définition du pays en tant que Juifs devraient perdre leur citoyenneté; 66% disent que les partis arabes ne devraient pas être dans la coalition au pouvoir.

Environ 67% des répondants arabes ‘ont répondu que l’Etat d’Israël n’avait pas le droit d’être défini comme le foyer national du peuple juif’, a révélé mardi l’enquête de l’Institut israélien de la démocratie.

Le sondage est venu alors que les législateurs israéliens avancent sur le projet de loi juif visant à consacrer le statut d’Israël en tant qu’Etat juif en tant que loi, pour la première fois.

Selon l’enquête, la plupart des Israéliens arabes se sentent israéliens – mais la plupart des Israéliens juifs croient qu’ils ne le sont pas. Il a constaté que la plupart des Israéliens juifs (63%) soutiennent qu’une majorité d’Arabes israéliens ne se sentent pas partie de la société israélienne et 68% disent qu’on ne peut pas s’identifier comme Palestiniens et rester loyaux à Israël.

Cependant, selon l’enquête, la majorité (54%) des Israéliens arabes déclarent qu’ils font partie de la société israélienne et les deux tiers (66%) sont fiers des réalisations du pays dans des domaines tels que la science et le sport. Seulement 14% des Arabes israéliens disent que le «Palestinien» est leur identité primaire, selon l’enquête, la plupart donnant à leurs identités arabes (39%) et religieuses (34%) une plus grande importance.

Bien qu’une majorité d’Israéliens juifs (67%) croient qu’Israël agit ‘de manière démocratique’ envers sa minorité arabe (comparé à 45% des Arabes israéliens), un nombre similaire de Juifs (64%) a déclaré qu’Israël devrait réduire les écarts entre les deux communautés (par rapport à 90% des Arabes).

Quelque 52% des Juifs et 77% des Arabes ont convenu que les gouvernements israéliens dans le passé ne traitaient pas les Arabes d’une manière égale aux citoyens juifs. La plupart des Juifs (58%) affirment que les Arabes devraient «bénéficier d’un traitement juste et équitable dans l’attribution des budgets aux communautés résidentielles». En même temps, un quart des Israéliens juifs a déclaré que les Arabes ne devraient pas être autorisés à acheter des terres dans Israël, tandis que 41% ont dit qu’ils le devraient, mais seulement dans les zones arabes. Les Israéliens juifs hésitent encore à mettre les Arabes israéliens en position de pouvoir, 66% s’opposant à l’inclusion des partis arabes dans le gouvernement ou à la nomination des ministres arabes et juste un quart disposé à inclure les Arabes dans la gouvernance et l’économie. Ces chiffres ont encore baissé en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, avec seulement 16% des Juifs en faveur .

La plupart des Israéliens juifs (58%) ont également dit ils évitent d’entrer dans les zones résidentielles arabes, alors que seulement 16% des Arabes israéliens se tiennent à l’écart des communautés résidentielles juives. Testant les perceptions arabes de leurs homologues juifs, l’étude a révélé que les deux tiers des Arabes croient que les juifs considèrent la vie humaine comme sacrée – mais 50% d’entre eux qualifient les Juifs de ‘violents’. et 51% disent que les Arabes israéliens sont «violents». Quelque 82% des Arabes sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les Juifs sont «modernes».

Au travail, les interactions entre les deux communautés étaient fréquentes et positives. La plupart des Arabes et des Juifs disent qu’ils travaillaient actuellement ou dans le passé (69% des Juifs, 74% des Arabes), et ces expériences sur le lieu de travail étaient extrêmement favorables (89,5% des Juifs et 95% des Arabes disent que les relations étaient ‘bien’ ou ‘très bien’). Néanmoins, dans l’ensemble, la plupart des Juifs (51%) et une grande partie des Arabes (42%) qualifient les relations entre les deux communautés de «fausses».

L’étude de 1 000 Israéliens (500 Arabes, 500 Juifs) a été menée en janvier-février 2017.

