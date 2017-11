À 102 ans, le survivant de la Shoah, Eliahu Pietruszka, qui a fui la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale et pensait que toute sa famille était morte, a découvert qu’un jeune frère s’était également échappé et que son fils, l’a cherché pendant des années, en Russie pour le rencontrer. La rencontre émotionnelle a été rendue possible grâce à la base de données en ligne du Mémorial de la Shoah de Yad Vashem en Israël, un outil généalogique qui a réuni des centaines de parents perdus depuis longtemps.

Pietruszka avait 24 ans quand il a fui Varsovie en 1939, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il se rendit en Union soviétique et laissa derrière lui ses parents et ses frères jumeaux, Volf et Zelig, qui avaient neuf ans de moins. Ses parents et Zelig ont été déportés du ghetto de Varsovie et tués dans un camp d’extermination nazi, mais Volf a également réussi à s’échapper. Les frères ont réussi à entrer en contact avec Volf après être envoyés par les Russes dans un camp de travail sibérien, où Pietruszka a supposé qu’il était mort. Il s’est marié en Russie et, pensant qu’il n’avait pas de famille, il a émigré en Israël en 1949.

Il y a deux semaines, son petit-fils, Shakhar Smorodinsky, a reçu un courriel d’une cousine au Canada qui travaillait sur son arbre généalogique. Elle a dit avoir découvert une page de témoignages de Yad Vashem remplie en 2005 par Volf Pietruszka pour son frère aîné, Eliahu, qu’il croyait mort. Il découvrit alors que Volf s’était installé à Magnitogorsk, une ville industrielle dans les montagnes de l’Oural, et passa sa vie comme ouvrier du bâtiment. Il est décédé en 2011, mais Alexandre, son fils unique, y vivait encore. Après que Smorodinsky eut organisé une brève conversation sur Skype, Alexander décida de venir le rencontrer.

Quand ils se sont rencontrés, les deux hommes ont serré leurs mains et ont parlé en russe en examinant leurs traits du visage similaires. « Tu est une copie de ton père », a déclaré Pietruszka, qui a un appareil auditif et se déplace avec un déambulateur. « Je n’ai pas dormi deux nuits pour t’attendre. » Tout au long de la réunion, Alexandre déglutit difficilement pour retenir ses larmes, secouant la tête à plusieurs reprises avec incrédulité. « C’est un miracle. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait « , a déclaré Alexander, lui-même un travailleur de la construction à la retraite, comme son père.

