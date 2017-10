Pour certains, la cause de toutes les accusations contre Tarik Ramadan est la suite d’un complot juif, une idée de plus en plus forte qui commence à s’étendre sur le net, depuis l’affaire de viol contre l’islamophobe Tarik Ramadan

Le site musulman d’Oumma médiatise l’affaire entre Henda Ayari et Tariq Ramadan et les lecteurs qui pour la plupart accusent la jeune femme anciennement salafiste d’avoir provoqué cette situation et ajoutent que le complot juif et sioniste est derrière la « pauvre » victime Tarik Ramadan :

Les commentaires sont les suivants selon le Monde :

« Cet homme, de par ses enseignements très riches est devenu un modèle pour la jeunesse musulmane du monde », y écrit Hamed Doumbia.

Beaucoup de commentaires lui demandent « combien » on l’a payée pour s’en prendre à l’intellectuel. Car derrière cette plainte, de nombreux contributeurs devinent un complot pour l’abattre et, à travers lui, l’islam tout entier. « Ça pue le coup monté à plein nez », affirme Ali Skandari sur Oumma. « Avouez que cela arrange beaucoup de monde en Occident cette accusation », écrit « Adjissa » sur le même site.

« A quand la barmitzva ? »

Et derrière ce complot, nombre de commentateurs voient la main des « sionistes » ou, plus ouvertement, des « juifs ». L’antisémitisme imprègne avec virulence une partie de ces messages.

Le nom de l’un des avocats d’Henda Ayari est aussi appelé à la rescousse. « Voici le 2e indice : avocat Jonas Haddad (certainement un membre de CRIF et LDJ) », écrit Filastine sur Oumma. « Son cabinet d’avocats se nomme Haddad-Touati-Allouche, à quand la barmitzva ? » demande Abou Tahar al-Tlemceni sur le même site. « Histoire fabriqé par des juifs pour casser Tarik, c une put tout simplement », assène « ha’s58 » sur Youtube. « Si tribunal il y a je lui conseille d’aller demander l’asile en Israël parce qu’elle va en prendre plein la tronche », prévient « Ben » sur Oumma. Voilà comment, pour une partie des commentateurs des réseaux sociaux, la plainte pour viol d’une ex-salafiste contre un islamologue musulman résulte… d’un complot « des juifs » et des « sionistes ».