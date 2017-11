L’ancien général de l’armée de l’air israélienne, et attaché militaire des forces de défense israéliennes à Washington DC et le chef du renseignement militaire et de l’Institut d’études de sécurité nationale, Amos Yadlin, a commenté ce matin (Hemi) sur l’attaque d’Israel en Syrie (selon les médias étrangers) en disant que cette intervention militaire israélienne est un message retentissant alors que Poutine était en visite à Téhéran, et Nasrallah a rencontré le chef adjoint du mouvement du Hamas en Syrie.

Quand Israël agit contre le renforcement de ses ennemis dans le nord et le sud, simultanément, il est juste de s’assurer qu’il a la capacité de contrôlerl’escalade sur les deux fronts ‘, a écrit Yadlin.

Selon des sources syriennes et libanaises, les avions de l’armée de l’air israélienne ont tiré sept missiles sur la cible près de Homs.

Par la suite, les Syriens ont répliqué sur les avions israéliens, et la Brigade syrienne n ° 72 des Forces de défense aérienne syriennes a opèré contre les avions de Tsahal avec des missiles S-75 dans lesquels ils sont équipés. Les missiles T-75 sont des missiles SA-2 démodés destinés à frapper les avions à haute altitude.