Environ la moitié des réfugiés palestiniens au Liban ont émigré à l’étranger, et un haut responsable du Hamas craint que le phénomène ne nuise à la demande de retour des palestiniens.

Le nombre de réfugiés au Liban a considérablement diminué au cours des dernières années et beaucoup se tournent vers d’autres pays pour essayer d’améliorer leur situation. Dans un entretien avec le journal du Hamas Felesteen, Ali Barakeh, représentant du Hamas au Liban, a déclaré que quelque 260 000 réfugiés palestiniens avaient émigré ces dernières années des camps de réfugiés au Liban vers divers pays en raison des conditions économiques et de sécurité difficiles.

Selon lui, les chiffres basés sur une enquête menée par les autorités libanaises montrent qu’il y a une action délibérée pour provoquer l’émigration des réfugiés palestiniens des pays frontaliers d’Israël.

‘L’ennemi sioniste travaille de cette manière pour vider les camps de réfugiés et jeter les bases du droit au retour’, a déclaré M. Bracha.

Al-Hanafi a déclaré que plus de 45% des réfugiés palestiniens avaient émigré du Liban et aujourd’hui, selon les données du directeur de l’Institution Shahad, il n’en reste que 280 000 au Liban, selon une autre version au Liban, il ne reste que 200 000 Palestiniens, et Hanafi a noté que la pauvreté, et le manque de travail des réfugiés et l’instabilité de la sécurité contribuent à une augmentation du phénomène.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?