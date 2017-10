Selon 0404, les immigrants de France qui sont habitués à acheter des maisons principalement à Netanya et Ashdod, près de la mer, choisissent aujourd’hui une nouvelle destination, comme Yad Eliyahu à Tel-Aviv. Beaucoup ont commencé à acheter ses appartements à des fins d’investissement et résidentiel au sein du projet TLV Yad Eliyahu. Le projet comprend quatre bâtiments situés sur la rue 11 à 17 où la société a vendu pour les immigrés de France au cours des derniers mois 9 appartements qui ont été construits.

Les bâtiments du projet New Tel Aviv ont passé le plan TAMA 38. En conséquence, Le troisième étage et rez-de-chaussée des appartements ont été ajoutés. Au lieu, se trouve un parking, ascenseur et un balcon. Appartements chambres Projet 3-4-5. Des appartements 4 pièces ont été vendus, dont 107 mètres carrés et 10 mètres de terrasse 22.000 ₪ le m². Les penthouse de 3 pièces de 69 m² + 48 m² balcon vendu pour 2.250.000 NIS.

Des appartement de 4 pièces de 107 m² + 10 m² de balcon sont vendus au prix de 2.330.000 NIS. Ou les 5 pièces de 135 m², vendus à 2.700.000 NIS. Le projet a reçu un permis de construire et les appartements seront occupés en Octobre 2019 avec l’entrepreneur: Dakar Gilad

L’attraction surprenante des immigrants francais à Yad Eliyahu à Tel Aviv suit la tendance à vivre à Tel-Aviv, car les expatriés français voient la résidence de Tel-Aviv comme une mode de vie à la mode. Selon cette tendance, le prix est très élevé et beaucoup d’entre eux ne peuvent pas acheter un appartement dans le centre et le nord de Tel-Aviv. Et donc le prix des appartements vendus par Yad Eliahu à 22 000 NIS par mètre carré est une alternative pratique.

Les Français, dont la plupart sont traditionnels et ont des familles, savent qu’ils peuvent profiter de l’esprit communautaire que le lieu leur offre en termes de religion et de vie de famille. Ainsi, il y a des synagogues et des bains rituels, à côté des écoles et des jardins d’enfants. ‘Yad Eliahu est devenu un quartier parlé et suscite un grand intérêt’, explique Yonatan Gilad, propriétaire de Decker Gilad.

