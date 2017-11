Les organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique affirment qu’Israël est le seul responsable de l’escalade des attaques dans la bande de Gaza en ciblant un certain nombre de sites de l’organisation terroriste qui a tiré plusieurs obus de mortiers en territoire israélien.

Le chef des médias du Jihad islamique Daoud Shihab a déclaré: « Le but de l’agression sioniste subie ce soir sur la bande de Gaza par l’occupation est un nouveau crime des colons »

Shihab a ajouté dans un communiqué de presse: « Le bombardement des sites par Israel est de brouiller les cartes », soulignant en même temps que le Hamas a le plein droit à la défense et va répondre à cette grave escalade contre Israel.

استهداف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قبل قليل. pic.twitter.com/t9TaCdxJXm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 30 novembre 2017

En plus du Djihad Islamique , le Hamas a également accusé Israel de la pleine responsabilité des répercussions de l’escalade contre la bande de Gaza.

Le groupe terroriste a dit à travers son porte-parole Hazem Qassem: « Le bombardement israélien dans la bande de Gaza aujourd’hui est une continuation de son agression contre notre peuple dans tous les lieux de sa présence », soulignant que la réplique de Tsahal » ne brisera pas la volonté de notre peuple, et ne cessera pas sa quête pour arracher la liberté de l’occupation » En resume ne freinera les attaques terroristes en Israel et vers Israel.

Qassem a souligné que le Hamas a exercé son droit de défendre son peuple face à « l’agression de l’occupation ». Jeudi soir, l’aviation israélienne a pris pour cible un certain nombre de sites des organisations terroristes dans la bande de Gaza, blessant 3 personnes : » Le bombardement israélien qui a visé la bande de Gaza est une continuation de l’agression contre le peuple palestinien.’

Le Fatah de Mahmoud Abbas a aussi inciter à la terreur ce soir contre Israel : « L’ occupation est responsable de cette nouvelle agression contre la bande de Gaza pour saboter la réconciliation palestinienne et couvrir les crime des colons de Qusra ( ce matin un terroriste attaquant des enfants juifs lors d’une bar Mitsva a été tué par un agent de sécurité), et nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir et protéger notre peuple. »

« ارتقى دفاعاً عن أرضه » .. اللحظات الأولى لإصابة الشهيد محمود عودة برصاص المستوطنين في قصرة اليوم، ومحاولة الأهالي إنقاذه. pic.twitter.com/EhokADdqzZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 30 novembre 2017

