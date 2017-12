« Après qu’on nous ait dit que les auteurs de l’attaque à l’arme blanche étaient des Bédouins d’un village voisin, les habitants de Arad sont fâchés et ont peur : « Nous savions que cela arriverait, il y a maintenant une perte de la confiance, tout le monde aura peur d’eux. » a dit Adèle, une résidente de Arad.

Pour rappel, deux frères bédouins d’un village de la ville à proximité sont soupçonnés d’avoir tué le combattant Nahal, le sergent Ron Kokia, jeudi dernier, les résidents ont peur et sont en colère « L’écriture était sur le mur », a déclaré un résident local, Adel Ben Israël.

« Nous savions que cela arriverait. Ils font partie de nous, vivent ici, boivent du café ici, tous les jours. Il est très effrayant que ce soient nos voisins qui ont fait cela. Les gens ont peur de quitter leur maison, ils vivent ici à côté de nous, nous sommes à 20 minutes de chez eux, c’est de plus en plus effrayant. Nous sommes rassurés qu’ils aient été attrapés, mais nous avons toujours peur et avons peur de tout », a déclaré Adèle.

Ben-Israël a également affirmé que l’attaque endommagerait les relations judéo-bédouines dans la ville. « Je pense qu’il y aura une crise de confiance parce que maintenant tout le monde aura peur. Et peu importe s’il est arabe ou Bédouin, » dit-il.

Un autre résident, Tzipi Katz, a salué les forces de sécurité qui ont appréhendé les suspects : « Je tiens à féliciter le Shin Bet et l’équipe de SWAT qui ont réussi à les capturer et faire que l’un d’entre eux a dit où l’autre a caché les armes ». « Nous ne pouvons pas prendre la loi entre nos mains et nous défendre avec nos armes, mais cette situation est inacceptable. »

« C’est un Etat juif, le peuple d’Israël, et nous devons mettre de l’ordre ici », a déclaré Tsipi Katz au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Elle a ajouté : « nous ne pensions pas que cela arriverait, mais à un moment donné l’attaque s’est déroulée. C’est dommage. Je ne pense pas que les relations ont toujours été si bonnes entre les Juifs et les Arabes. Mais maintenant, tout cela va s’empirer, accompagné des craintes. Alors que vous soyez ensemble ou pas ensemble, à mon avis, un Juif est un Juif et un arabe est un arabe. Ils sont assis sur le banc et nous regarde et je les regarde. Cela ne peut pas continuer comme ça, nous vivons dans une cocotte-minute et dans la peur « .

Un parent des suspects a été arrêté et a déclaré que la famille a été choquée lorsqu’elle a entendu et condamné fermement l’acte. « Nous ne savons pas quoi dire, c’est la première fois que cela arrive. On n’a pas l’impression qu’ils se comportaient étrangement. Personne ne savait quoi que ce soit. La famille condamne au plus haut niveau. Ils sont en état de choc. Nous déplorons très fortement cette action. »

Il a ajouté que dans leur famille il y a des gens qui servent dans l’armée et même en tant que soldats, certains ont été tués dans l’armée. « C’est une honte pour ceux qui ont agi ainsi, pour la ville et pour toute la nation… Peut-être que quelqu’un voulait juste voler les armes, je suis sous le choc. »

Pendant l’interrogatoire, l’un des suspects a reconnu avoir tué le soldat et a conduit les enquêteurs du GSS dans le lieu où l’arme a été cachée. L’identité des suspects, ainsi que le reste des détails de l’enquête, n’ont pas été publiés à ce stade. « La famille condamne fermement le meurtre », a déclaré leur avocat Eyal Avital, « ce n’est qu’un soupçon préliminaire, et nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives à ce stade ».

Hier, Ron, 19 ans, a été emmené au cimetière de Kiryat Shaul à Tel Aviv. La mère de Kokia, habillée en blanc, lui a fait l’éloge : « Les anges t’accueillent, avec des tapis de fleurs qui se déploieront devant toi lorsque tu seras bercé dans les bras de Dieu. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent, et cherchent les terroristes… Mon fils, repose en paix… »

Kokia a été poignardé dans une gare routière sur la rue Kanaim près d’un centre commercial à Arad, et l’arme en sa possession a été volée. Dans une tentative d’obtenir de l’aide, il a couru vers un homme qui était dans la région, mais a été heurté par son véhicule, et cela a alerté les forces de sauvetage. L’équipe de MDA qui est arrivée sur les lieux lui a administré un traitement médical préliminaire, mais a été contraint de déterminer sa mort sur le terrain, avant même son arrivée à l’hôpital.

