La haute direction du président américain Trump affirme que l’ Amérique a envoyé des messages apaisants à Israël en ce qui concerne la consolidation de l’ Iran et la Syrie, selon un rapport ce soir (samedi) de la chaîne 10 :

« Nous avons fait comprendre à Israël que nous ne retirons pas de la Syrie, nous restons là jusqu’à la fin de la guerre civile », a déclaré la source, en ajoutant: « le cessez-le- feu est la première étape, nous allons essayer d’augmenter la zone tampon et garder loin les Iraniens à une distance de 20 kilomètres au début. »

Ce soir, les sources de médias en Arabe parlent encore d’une attaque attribuée à la force aérienne de Tsahal sur une base iranienne dans la banlieue de Damas. Selon le rapport, les avions de Tsahal ont tiré cinq missiles sur la base située entre les villes de Val-Shnaia situé à la périphérie de la capitale syrienne. En outre, les médias arabes ont rapporté que trois roquettes ont été interceptés par les défenses syriennes, et deux autres ont explosé près de l’arsenal de la base.

Le porte – parole militaire russe en Syrie , Alexander Ivanov, a déclaré que le système de défense syrien a fait usage de ses nouveaux missiles . Selon des informations en Syrie, la base n’a pas été touchée et les missiles israéliens ont été abattus sans causer de dommages.

Pour rappel, il y a six jours, un haut responsable israélien a déclaré au journal koweïtien Al Jarida que le président syrien Bachar al – Assad , a mené une visite surprise la semaine dernière à Sotchi, en Russie, et a remis au président Vladimir Poutine un message du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en vertu de laquelle Damas est prêt à accepter la zone démilitarisée du Golan à 40 km de la frontière avec Israël, et l’ autonomie pour les Kurdes et les druzes en Syrie – dans le cadre d’un accord global du régime Assad en Syrie.

Selon le reportage, Poutine a immédiatement téléphoné à des organismes internationaux, dont Netanyahou, et le Premier ministre a même annoncé qu’il était prêt à examiner les demandes d’Assad dans les institutions sécuritaires israéliennes, mais a réitéré la demande fondamentale d’Israël de quitter la Syrie.

