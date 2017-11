Les responsables israéliens ont parlé de l’attentat de vendredi dernier contre une mosquée du Sinaï, au cours de laquelle plus de 300 personnes ont été tuées. Pour eux, ce n’est pas seulement une attaque terroriste. Les officiels cités par Channel 10 ont déclaré que les forces de l’Etat islamique ont pu mener « parfaitement » cette attaque, et cela indique que le mouvement terroriste radical musulman « est bien établi au Sinaï, ce qui signifie qu’ils sont maintenant à notre frontière, et sont susceptibles de devenir notre problème. »

Les sources égyptiennes ont analysé l’attaque, et les récriminations ont été rapides et furieuses, avec divers responsables de la sécurité et du gouvernement et des agences accusant l’autre de ne pas avoir arrêté l’attaque, a indiqué Channel 10. L’armée égyptienne a commencé un effort important pour extirper les forces de l’État islamique pendant le week-end, mais les responsables israéliens ont dit qu’ils s’attendaient à ce que les choses empirent avant de s’améliorer.

Pour Israël, cela signifie faire face à un groupe radical qui serait tout aussi heureux de mener des attaques terroristes en Israël qu’au Sinaï ou ailleurs, et qui est apparemment bien ancré dans la population bédouine du Sinaï. Bien que la barrière frontalière du Sinaï, actuellement en construction, ait permis de réduire considérablement le nombre d’illégaux qui se faufilent en Israël, le Néguev n’est pas hermétiquement fermé au sud, et il y a des trous où les terroristes peuvent passer.

Les organisations de renseignement étrangères, ainsi que le Mossad, ont averti l’Egypte pendant des années que des groupes musulmans radicaux faisaient du Sinaï leur base d’origine, indique le rapport, mais l’Egypte n’a pas pris les mesures appropriées contre eux. « L’Egypte rassemble les informations et s’assoit dessus », indique le rapport. « L’incapacité apparente de l’Egypte à traiter le problème a permis à l’Etat islamique et à d’autres groupes de prendre racine dans le Sinaï. C’est aussi un casse-tête pour Israël, car le Sinaï est littéralement à notre porte. L’échec de l’Egypte à appliquer des mesures contre ces groupes qui finiront par être le problème d’Israël « , ajoute le rapport.

Israël a déclaré dans un communiqué qu’il « condamnait fermement l’attaque terroriste horrible et criminelle contre la mosquée El-Rawda près d’El-Arish ». Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a déclaré qu’il « envoie ses condoléances de la part du peuple israélien au président el-Sissi, le peuple égyptien et les familles des victimes. Israël adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le terrorisme sera vaincu encore plus rapidement si tous les pays s’y opposent « , indique le communiqué.

