Le ministre des Finances Moshe Kahlon (Kulanu) a rencontré à Ramallah, ce dimanche le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah, a rapporté Ha’aretz, notant que la réunion a eu lieu suite aux pressions américaines exercées sur Israël ces derniers jours afin de promouvoir sa coopération économique avec Israël.

Des sources en Israël ont émis l’hypothèse que l’envoyé spécial des États-Unis, Jason Greenblatt, serait intéressé à présenter des résultats au président Donald Trump, mais en raison de la difficulté de réaliser un véritable exploit politique, les Américains ont opté pour l’autonomisation économique. Comme Greenblatt a récemment tweeté:

« Palestinians deserve so much better than this. We must find a better path forward toward peace and prosperity. »

L’un des projets promus dans ce cadre est l’établissement d’une zone industrielle à Tarqumiyah, où les Juifs de la ville ultra-orthodoxe de Modi’in Illit travailleront aux côtés des travailleurs arabes de l’AP.

La semaine dernière, le conseiller principal et gendre de Greenblat et Trump, Jared Kushner, était en visite secrète en Arabie Saoudite avec Dina Habib Powell, Conseillère de Sécurité Nationale Adjointe pour la Stratégie, pour discuter avec les hauts fonctionnaires du royaume de l’initiative de paix du Président. La visite n’a pas été rapportée par la Maison Blanche, mais a été révélée dimanche par Politico.

Les mêmes trois officiels de la Maison Blanche étaient en Arabie Saoudite et dans d’autres pays de la région en août dernier, pour trouver comment relancer les pourparlers de paix.

La réunion de Ramallah a été suivie du côté israélien par le ministre Kahlon, le coordinateur des activités gouvernementales dans le territoire du général Yoav Mordechai, et une équipe professionnelle du ministère de l’Économie et de l’Autorité fiscale israélienne. L’Autorité palestinienne était représentée par le Premier ministre Hamdallah, Majid Faraj, chef du Service des renseignements généraux de l’Autorité palestinienne et ministre des Affaires civiles, Hussein al-Sheikh.

C’était la deuxième rencontre de Kahlon avec Hamdallah au cours des six derniers mois, et la plus haute direction israélienne et palestinienne au cours des deux dernières années.

Dimanche, Greenblatt a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la suite d’une visite la semaine dernière du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Greenblatt et Mnuchin ont tous deux appelé Netanyahou à renouveler le processus politique entre Israël et l’Autorité palestinienne.