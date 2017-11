Apres le procès Merah, beaucoup se posent la même question : pourquoi un tel excès de zèle de la part de l’avocat du frère du terroriste dans ce procès qui pour autant ne cachait pas la culpabilité du fils et de sa mère et leur haine pour l’occident.

20 ans de prison au lieu de la perpétuité, une victoire pour l’avocat, l’islamisme radical, et un élan d’espoir pour les prochains terroristes.

Après le verdict du procès Merah, l’avocat du frère de Mohamed Merah, Eric Dupond-Moretti accepte une interview sur France Inter, mais il sera surpris par les question du journaliste, et montrera aussi ce que beaucoup ont reproché à l’homme qui a défendu l’inacceptable.

L’avocat se porte en victime en disant « Pourquoi me reprocher d’avoir dit que la mère de Mohamed Merah a eu aussi un fils » ? Pour rappel, ce fils, a tué de sang froid trois enfants, un père de famille car ils étaient juifs et trois soldats de l’armée francaise. Le journaliste lui confirme que parler de la mère du terroriste est obscène devant les victimes, par la suite il va recevoir des critiques une apres l’autre pour avoir dit ce que des centaines de français ont reproché à l’avocat.

Son motif : « Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire » . Je journaliste lui demande alors, et la reaction des victimes face à l’humanisation de la mère du terroriste est elle placée dans aussi dans l’obscénité » ?

» Vous êtes méchant » a dit le frère de l’une des victimes de Mohamed Merah à l’avocat lors du procès » rappelle le journaliste.

Puis commence les questions des auditeurs :

Slimane a interpellé l’avocat, déclarant qu’il « a été dans la limite de l’indécence » dans ce procès : « Un avocat peut-il défendre un inculpé sans aller dans l’ignominie ?« . « C’est quoi l’ignominie, monsieur ? Qu’est-ce que vous me reprochez ? Est-ce que vous avez assisté au procès d’abord ? Qu’est-ce que j’ai fait d’ignominie ? Je suis prêt à me défendre« , a rétorqué Eric Dupond-Moretti, avant que son interlocuteur ne lance : « Tous les morts ne se valent pas !« .

L’avocat s’est énervé : « Dites que cette femme a vêlé, a mis bas, que cette femme n’est pas un être humain, qu’elle n’a pas de sentiments à l’égard de ses enfants« . « Non, mais Slimane pense peut-être aux petits enfants qui ont été pourchassés et qui ont pris une balle dans la tête, dont l’un avait une tétine dans la bouche« , a glissé Nicolas Demorand. « Mais monsieur Demorand, vous croyez que ça ne me touche pas ? Qu’est-ce que vous croyez, monsieur Demorand ? Que vous êtes le seul à avoir de l’émotion ?« , a riposté l’invité.

« On n’est pas en train d’animaliser les gens contrairement à ce que vous pensez. On est simplement en train de dire qu’il y a peut-être dans un procès, avec autant de malheurs, une hiérarchie dans les souffrances« , a précisé le présentateur de France Inter. Eric Dupond-Moretti a martelé qu’il n’avait « pas dit le contraire » : « Je vous interdis de dire que j’ai dit le contraire ! Non… D’abord, vous n’y étiez pas à ce procès et je le regrette (…) Je n’ai jamais dit ce que vous essayez de me faire dire. »

Plus tard dans l’entretien, le conseil d’Abdelkader Merah a confié : « Quand les victimes sont venues, j’ai été bouleversé par ce qu’ils ont raconté (…) Vous croyez que ça ne me touche pas, la tétine ? Vous croyez que vous êtes le seul à être bouleversé par ça ? Vous croyez que défendre Abdelkarder Merah, ce n’est plus être un être humain, avec une insensibilité et sans émotion ?« . « Je n’ai jamais dit ça« , a conclu sèchement Nicolas Demorand.

Comme l’ont dit Mr Sandler, Eva Sandler et Mme Monsonego, oublier le nom des terroristes et rappeler vous des victimes, ce qui n’a pas été fait par les médias, les avocats et qui entraîne aujourd’hui une humanisation masochiste des terroristes et leur familles complices.