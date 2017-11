Les habitants d’un village de l’Autorité palestinienne se sont joints à leurs voisins juifs cette semaine pour protester contre les retards dans le financement des travaux de modernisation de la sécurité qui créeront de nouvelles infrastructures de transport en Judée-Samarie.

Les manifestants juifs ont campé en face de la résidence du Premier ministre à Jérusalem pendant des semaines pour les retards sans fin dans les améliorations de la sécurité.

Les villageois arabes vivent dans le Gush Etzion le long du tracé prévu de l’une des nouvelles routes de contournement, selon un rapport de Ynet . Un ancien du village a contacté les dirigeants de la manifestation juive pour leur offrir son soutien, en disant que les nouvelles routes sont tout aussi importantes pour les résidents arabes que pour les Juifs.

« Tout le monde doit utiliser une route qui a été pavée à l’origine pour les ânes », a déclaré un villageois arabe à Ynet . « Aujourd’hui, les ânes ont été remplacés par des semi-remorques et des bus articulés. Tout est tellement encombré, et la route ne peut tout simplement pas supporter autant de trafic. Il y a besoin que cet axe de route soit élargi et mis en ordre », a-t-il dit.

De nombreux citoyens de l’Autorité palestinienne travaillent à Jérusalem, en particulier dans les hôpitaux et l’hôtellerie. Il y a environ un demi-million de Juifs qui vivent en Judée et en Samarie et beaucoup d’entre eux travaillent également à Jérusalem. Entre les deux groupes de conducteurs, les routes sont parfois bouchées pendant des heures.

« Cette lutte appartient à tout le monde », a déclaré Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie et chef de la protestation.

« En fin de compte, c’est aussi une lutte pour une infrastructure vitale pour les Juifs et les Arabes. Le gouvernement israélien doit revenir à la raison et approuver dans un poste budgétaire – et pas seulement les promesses des médias – le pavage des routes et d’autres mesures de sécurité en Judée et Samarie. »

