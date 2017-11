Le journal libanais Al-Akhbar a publié une lettre entre le ministre saoudien des Affaires étrangères et l’héritier présomptif. Le document détaille pourquoi et comment normaliser les relations entre le monde arabe et Israël. On prétend également que l’opinion publique dans le monde arabe aura du mal à l’accepter au début, mais c’est dans l’intérêt suprême des Arabes.

Les Libanais, identifiés avec le Hezbollah, ont publié la lettre entre le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir et le prince héritier saoudien Muhammad bin Salman concernant les relations avec Israël.

Le document soutient en outre qu’une solution doit être trouvée au conflit arabo-palestinien, en particulier le conflit israélo-palestinien, et dans ce cas propose également un plan détaillé sur la façon de le faire. ‘L’Arabie Saoudite incite Israël à attaquer le Liban’. Les sources arabes ont déclaré qu’il s’agissait d’une autre guerre psychologique, dans le cadre de la guerre et des menaces mutuelles entre l’Arabie saoudite et l’Iran, chaque camp utilisant ses médias pour diffamer l’autre.

Le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a critiqué l’Arabie saoudite pour des informations qui ‘incitent Israël à attaquer le Liban, et lui ont même demandé de le faire en échange de dizaines de milliards de dollars’.

Nasrallah a déclaré lors de son discours qu’Israël travaillait ‘épaule à épaule pour aider Riyadh’ et l’a accusé d’aider Jibat al-Nusera à entrer en Syrie. Il a mis en garde Israël de ne pas faire une « erreur de calcul ou une tentative de profiter de la situation. Les Israéliens pensent que nous avons peur. Nous sommes les plus robustes face à toute menace. Nous les surveillons. » Il a noté, cependant, qu’il n’a pas vu un scénario raisonnable pour une guerre avec Israël au Liban.

