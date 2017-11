Un homme de 83 ans souffrant de démence a attaqué sa femme et a été jugé malgré l’opinion qu’il était inapte à le faire et qu’il « ne comprenait pas ce qu’il avait fait ». Sa famille: « Où est la raison et la compassion? Il a été attaqué à cause de la maladie. » Pour la police: « Il y a un risque réel pour la sécurité de la victime ».

Pourquoi la police israélienne insiste tant pour inculper les personnes âgées et démentes? Abraham (un pseudonyme), est un vieil homme de 83 ans, sans casier judiciaire. En Juillet dernier il a attaqué sa femme. Selon ses infirmiers , c’est une personne souffrant de démence avancée, mais en dépit de son état de santé et mentale et des opinions qu’il est inapte à subir son procès, la police, par le bureau des revendications Lakis, a déposé un acte d’accusation au tribunal de première instance d’Ashkelon.

L’état d’Abraham s’est détérioré au fil des années à la suite de la démence. Peu à peu, l’oubli a commencé et même de mauvaises pensées. Un jour, il est entré dans la chambre de sa femme au petit matin et l’a attaquée alors qu’elle était assise sur son lit. Avraham a dit qu’il pensait que sa femme et son fils avaient l’intention de le tuer, alors il a agi comme il l’a fait.

« Ceci est une personne âgée avec une maladie avancée de démence », a déclaré l’avocat à la cour. « La maladie est caractérisée par la désorientation, le manque de perspicacité, le manque de jugement et une réalité imparfaite. » Avraham ne comprend pas pourquoi il a été arrêté, ce qu’il a fait et quelles sont les conséquences de son comportement.

Abraham est incapable de communiquer avec son avocat ou de comprendre les poursuites judiciaires contre lui. La police voulait l’éloigner de sa maison, et maintenant il doit déménager dans une autre maison chaque semaine. Ses sept enfants veillent sur lui, un à la fois. Mais chaque semaine son état se détériore et aujourd’hui il ne parle même pas.

« Quand je l’ai vu à la cour, ça m’a déchiré le cœur », a dit son fils en larmes. « Papa a l’âge de 83 ans, arrêtez, mais où est la logique de la compassion, il ne les intéresse pas, je veux demander au procureur de la police ?. Si votre père était dans une telle situation, auriez-vous voulu le mettre en garde ? . Les gens qui attaquent sont libérés après deux semaines, et lui a attaqué à cause de la maladie qui l’a frappé, et il est condamné. » La famille est également fâchée que les poursuites judiciaires soient traînées. « Je veux qu’il soit ramené à la maison, il doit être à la maison.

« Nous sommes très déçus », a dit la fille d’Avraham. « Nous ne comprenons pas pourquoi ils veulent le poursuivre? Voir l’arrêt était tout simplement choquant. Déterminé qu’il était pas apte à subir son procès et nous ne comprenons pas le système. Vous ne pouvez pas le laisser finir sa vie dans la dignité?. »

La fille raconte que depuis l’accident, son père est passé d’un enfant à l’autre, ce qui a provoqué une détérioration de sa maladie. « Il n’est pas chez lui. Il a besoin de sa chambre. C’est si difficile pour lui. Il s’isole, parle moins.La plupart du jour , il se cache dans une pièce. » La fille a ajouté que si elle avait rencontré le procureur de la police, elle lui aurait dit de fermer le dossier. « Aidez-nous à le ramener chez lui, car cette situation est impossible pour lui », dit la fille.

« Au lieu d’obtenir un traitement médical approprié est nécessaire pour une personne de son âge, il se déplace dans un autre appartement chaque semaine, en fonction des besoins des enfants, ce qui aggrave sa condition médicale », explique le bureau du défenseur public Yossi Degas. Tous les commentaires indiquent qu’il n’était pas apte à subir son procès, mais le pays veux le conbattre comme le dernier des délinquants, exige la punition, au lieu de lui donner le traitement dont il a besoin ».

La police israélienne a répondu: «Les circonstances de l’affaire et leur gravité ont fait peser un risque réel sur le bien-être de la victime.» Au cours des audiences, l’opinion de l’expert sur le prévenu a été présentée au tribunal et nous ne pouvons pas la détailler. Le rôle de la police et sa responsabilité pour le bien-être public en Israël est son devoir de protéger les victimes de l’infraction et, en même temps, de traduire le défendeur en justice, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?