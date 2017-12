Tweet on Twitter

L’establishment de la défense enquête toujours sur l’attaque meurtrière à Arad jeudi dernier. Un ordre de bâillon a été imposé sur les détails de l’enquête, mais un développement important s’est produit hier soir selon la sécurité.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré aujourd’hui à l’ouverture de la réunion du cabinet qu’il a envoyé ses condoléances à la famille du soldat. « Les forces de sécurité font tout leur possible pour retrouver le meurtrier (ou les) qui a commis cet acte, et je ne doute pas que le Shin Bet réussira cette mission et nous les mèneront en justice », at-il ajouté.

Suite à l’ attaque, la police a commencé à traquer les suspects dans le sud. Le maire d’Arad, Nissan Ben Hemo, a déclaré à Haaretz hier soir que les recherches de suspects dans la ville avaient cessé au cours du week-end. Cependant, il a dit que les forces de police et les gardes de sécurité sont disséminés dans toute la ville et continuent de chercher en particulier dans les institutions éducatives de la ville. Mercredi, le maire a déclaré que « s’il s’agit d’un événement terroriste, cela aura des implications pour les préparatifs de la ville et les institutions éducatives ».

À la suite de l’incident, les résidents de la région ont été appelés à signaler les personnes suspectes. Le commandant de la station d’Arad, le surintendant Guy Hayoun, a déclaré hier: « En tant que force de police, nous menons des activités d’enquête avec les différentes branches de la sécurité. » Le commandant du district de Negev, le général de brigade Natan Bonza, a ajouté: « Nous avons préparé les systèmes de sécurité dans toutes les localités du Néguev et dans le district du sud, mais nous voulons maintenir une routine civile. »

L’attaque a tué Ron Isaac Kokia, un soldat de 19 ans et combattant Nahal de Tel Aviv. Il a été attaqué à un arrêt de bus en face d’un centre commercial et où les terroristes ont fui la scène. De grandes forces de police effectuent une chasse à l’homme pour localiser les suspects avec des chiens et un hélicoptère de la police.

La famille du soldat a accepté de faire don des cornées de ses yeux. « Toute notre famille a une carte de don d’organes, et sauver des vies est une valeur suprême », a déclaré son père Boaz. Il sera enterré cet après-midi au cimetière de Kiryat Shaul.

« Mon préféré Ron, mon prince. Comment puis-je soutenir maman et papa quand mon cœur saigne? » a écrit sa sœur sur sa page Facebook, ajoutant: « Chaque fois que je ferme les yeux, j’imagine que tu était seul, si impuissant, que tu t’es battu jusqu’à ton dernier cri pour demander de l’aide, tes saignements à la mort de Dieu, où es-tu pour nous sauver de toute cette horreur. Réveille-nous de ce cauchemar, s’il te plaît! »

Les funérailles de Ron auront lieu aujourd’hui à 12h00 au cimetière militaire de Kiryat Shaul

