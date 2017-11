Une note récupérée à l’intérieur du camion dont le conducteur a dévalé une piste cyclable à New York mardi, tuant huit personnes, a affirmé que l’attaque fesait partie du groupe terroriste de l’État islamique, a rapporté CNN mardi.

Pendant ce temps, Uber a confirmé que le suspect était l’un de ses conducteurs.

L’attaquant conduisant la camionnette louée a fauché des piétons et des cyclistes le long d’une piste cyclable très fréquentée près du mémorial du World Trade Center, blessant gravement 11 personnes dans ce que le maire a qualifié de «geste de terreur particulièrement lâche».

Le conducteur a été blessé dans l’abdomen par la police après avoir sauté du camion avec ce qui s’est avéré être un faux pistolet dans chaque main et criant « Allahu Akbar », en arabe. L’homme a subi une intervention chirurgicale et se trouve dans un état critique, mais devrait survivre.

Des séquences vidéo de la scène semblent montrer que l’attaquant coure et agite de fausses armes après être sorti du camion.

Les responsables qui n’ont pas été autorisés à discuter de l’enquête et à parler sous le couvert de l’anonymat ont identifié l’agresseur Sayfullo Saipov, un ressortissant ouzbek âgé de 29 ans, légalement arrivé aux Etats-Unis en 2010. Les autorités ont déclaré que Saipov possédait un permis de conduire en Floride et qu’il avait peut-être séjourné au New Jersey. Un ami de la famille a dit qu’il avait de la famille dans l’Ohio, où il vivait il y a des années et qu’il était le chauffeur du camion commercial.

Le service de transport aérien Uber a publié une déclaration mardi soir disant que Saipov avait passé une vérification des antécédents pour devenir un pilote Uber. Il a maintenant été banni de l’application Uber.

La compagnie a dit qu’elle avait tendu la main aux forces de l’ordre pour leur fournir toute son assistance et qu’elle était en train d’examiner « agressivement et rapidement » l’histoire du suspect avec Uber. La compagnie a ajouté qu’elle était « horrifiée par cet acte de violence insensé ».

« J’ai vu beaucoup de sang là-bas. Beaucoup de gens sur le terrain », a déclaré Chen Yi, un autre pilote Uber.

Eugene Duffy, un chef dans un restaurant au bord de l’eau, a déclaré: «Il y a eu tellement de policiers qui sont venus et ils ne savaient pas ce qui se passait. Les gens criaient de tout leurs poumons. »

La police a fermé les rues à l’ouest du Lower Manhattan, le long de la rivière Hudson, et les policiers se sont précipités dans le quartier au moment où les gens se préparaient pour les festivités d’Halloween, y compris le grand défilé annuel à Greenwich.

Une brigade de la police a fait des recherches dans le camion mais n’a trouvé aucun explosif.

« Il s’agissait d’un acte de terreur, et d’un acte de terreur particulièrement lâche visant des civils innocents, visant des gens qui ne se doutaient pas de ce qui allait les frapper », a déclaré le maire Bill de Blasio.

New York et d’autres villes du monde sont en état d’alerte contre les attaques d’extrémistes avec les véhicules. L’État islamique a exhorté ses partisans à faucher les gens, et l’Angleterre, la France et l’Allemagne ont vu des attentats meurtriers au cours de l’année écoulée.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a qualifié cette attaque de «loup solitaire» et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant qu’il faisait partie d’un complot plus vaste.

Le commissaire de police de la ville, James O’Neill, a déclaré une déclaration faite par le chauffeur alors qu’il descendait du camion et la méthode d’attaque a conduit la police à conclure qu’il s’agissait d’un acte terroriste.

Sur Twitter, le président Donald Trump l’a appelé « une autre attaque par une personne très malade et dérangée » et a déclaré: « PAS AUX ÉTATS-UNIS! »

Avant que la nouvelle de la note ne soit rompue, Trump s’est retourné contre l’État islamique, tweetant: «Nous ne devons pas permettre à l’EI de rentrer ou d’entrer dans notre pays après les avoir vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Assez! »

«Être politiquement correct, c’est bien, mais pas pour ça!», A-t-il tweeté.

La politique de truquage extrême de Trump sur les immigrés implique des mesures d’enquête plus rigoureuses visant à identifier ceux qui pourraient sympathiser avec les extrémistes ou représenter un risque pour la sécurité nationale aux États-Unis.

La police a déclaré que Saipov avait loué le camion vers 14 heures dans le New Jersey, entrant sur la piste cyclable environ une heure plus tard sur West Street à quelques rues du nouveau World Trade Center, le site de l’attaque terroriste la plus meurtrière de l’histoire américaine. Le camion a ensuite fait demi-tour à Chambers Street, heurtant l’autobus scolaire et blessant deux adultes et deux enfants.

Un pistolet de paintball et un pistolet à plombs ont été trouvés sur les lieux, a indiqué la police. Par la suite, on a vu au moins deux corps couverts sur la piste cyclable, et l’avant du camion a été écrasé, tout comme le côté de l’autobus scolaire.

Tom Gay, un photographe d’école, a entendu des gens dire qu’il y avait un accident et est descendu à West Street, où une femme est venue au coin de la rue en criant: «Il a une arme à feu! Il a une arme à feu! »

Gay dit qu’il a passé la tête au coin de la rue et a vu un homme mince dans un survêtement bleu qui court sur West Street tenant un pistolet. Il a dit qu’un homme robuste le pourchassait.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré n’avoir eu connaissance d’aucun Israélien blessé dans l’attaque.

Le défilé d’Halloween de la ville s’est déroulé comme prévu après l’attaque, mais la sécurité a été augmentée, avec des officiers supplémentaires, des équipes d’armes lourdes et des camions de sable garés comme barrières de protection le long de la route.