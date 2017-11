Les passagers réguliers de Kav Sheva dans la ville de Beer Sheva ont été surpris à l’arrivée d’un passager surprenant dans leur bus : une chienne polie qui a fait débuter la journée de ces travailleurs et étudiants par des sourires !

Les passagers du bus de la ville de Beersheba sont montés à l’arrêt de bus dans le quartier Rachi, où est entrée de nulle part une chienne par la porte arrière. Les passagers et le conducteur ont pensé innocemment qu’elle est venue avec son propriétaire, mais quelques instants apres, ils ont découvert qu’elle était seule.

La chienne s’est assis poliment dans l’un des sièges arrière et elle est vite devenue une attraction. « Elle s’est assise et a apprécié la promenade dans le bus. Le chauffeur et les passagers ont tous ri, car ce n’est pas tous les jours qu’un chien monte dans un bus gratuitement sans payer sa place, et c’était le voyage le plus amusant que j’ai vécu » dit Ohana et les passagers qui ont essayé de savoir à qui la chienne appartenait mais n’ont pas réussi leur mission.

A la fin du voyage, Ohana a demandé au chauffeur de ramener la chienne à la station de départ, pour qu’elle puisse retrouver sa maison :

« J’espère vraiment que la chienne va revenir à son maître, c’est une chienne très intelligente et je pense qu’elle a une puce parce qu’elle avait une ceinture et apparemment, elle est sortie pour une promenade « , a expliqué Ohana.

Les surfeurs se sont joints pour aider à localiser les propriétaires. Ohana a posté une vidéo avec des milliers de likes et des centaines de commentaires de surfeurs qui ont soutenu l’idée d’aider la chienne à retrouver sa maison. Nous continuerons à suivre l’histoire dans l’espoir qu’elle va rentrer chez elle le plus vite possible !

Rak Be Israel !

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?