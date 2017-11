Ce fut une soirée riche en personnalité mais aussi riche en dons pour l’armée de Tsahal au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles lors du Gala de la FIDF 2017 :

En chiffres :

– 1.200 invités dont le Consul général d’Israël à Los Angeles, Sam Grundwerg, le Directeur général du FIDF Meir Klifi-Amir, le fondateur et PDG d’Oracle Larry Ellison, le président et fondateur de l’International Fellowship of Christians and jewish Rabbi Yechiel Eckstein, le milliardaire Serge Azria, l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, le modèle Joanna Krupa, l’acteur Gerard Butler, l’actrice Melissa Rivers

– Le don le plus important : 16,6 millions de dollars par le PDG d’Oracle, Larry Ellison – Un don de 5 millions de dollars par Haim Saban. – 17 soldats de différentes unités de Tsahal ont également pris part à l’événement

– Le moment le plus émouvant : Le champion paralympique Noam Gershony, blessé dans un accident d’hélicoptère lors de la Seconde Guerre du Liban, a raconté son histoire et a été récompensé par un tonnerre d’applaudissements.