Quatre femmes combattantes du Corps blindé de Tsahal, qui participent à un projet pilote visant à intégrer les femmes dans l’armée, participeront à un cours d’un mois sur les commandants de chars, a rapporté jeudi la chaîne de télévision israélienne.

Les femmes combattantes doivent partir pour le cours à la fin de leur formation initiale, tandis que les autres participant au projet pilote partiront en déploiement opérationnel avec le bataillon Caracal, sous le commandement des commandants masculins.

Le 33ème Bataillon « Caracal » (du nom d’un petit chat dont les mâles et les femelles semblent identiques) est un bataillon de combat d’infanterie de Tsahal, l’une des deux unités de combat entièrement intégrées de l’armée israélienne. En 2009, environ 70% du bataillon était des femmes.

Une source militaire a déclaré que le projet pilote visant à former des soldats de corps blindés féminins était un succès. Cependant, la décision d’étendre le projet pilote et de permettre aux femmes de rejoindre le Corps blindé ne sera pas pris en compte avant trois à quatre mois de déploiement opérationnel.

Mais compte tenu du succès des combattantes dans le cours de formation jusqu’à présent, il semble que l’intégration des combattantes dans les unités de chars sera finalement accomplie.

Les critiques continues du commandement de Tsahal pour augmenter et diversifier la présence des femmes soldats sur le champ de bataille ont fait l’objet de nombreuses critiques pour des raisons médicales, sociales et religieuses. Jusqu’à présent, le plus grand tort causé par l’expérience semble être les blessures à long terme des femmes soldats qui dépassent de loin le nombre de blessures subies par les combattants hommes et la dégradation subséquente des normes d’entraînement dans les bataillons mixtes destinés aux capacités physiques des guerrières.

