La mère et ses 6 enfants ont été hospitalisés à l’hôpital ‘Mayanei HaYeshua’ dans les services internes suite à une salmonelle. Il convient de noter que les symptômes de l’infection sont très difficiles et comprennent : diarrhée, vomissements, forte fièvre et douleur.

Ce n’est pas la première fois que le centre médical fait état de la venue de familles entières lors d’infection bactérienne, dans la plupart des cas, lors d’achat d’œufs périmés, ou après de la crème glacée ou de la mayonnaise fait-maison. Il convient de noter qu’avec l’intervention de fonctionnaires du Centre médical Mayanei HaYeshua, des œufs ont été saisis avec des fausses certification et ont été commercialisés dans des magasins à Bnei Brak. Après le raid des agents du renseignement dans les ministères de l’Agriculture et de la Santé, les stocks d’œufs ont été saisies, dont l’origine est inconnue à ce stade.

Mayanei, a déclaré : « En dépit de toutes les mises en garde, il y a encore une habitude parmi de nombreuses familles qui achètent des œufs provenant d’une source non autorisée par les marchands mobiles ou dans des maisons privées et cela suscite des inquiétudes car les conditions requises tout au long de la chaîne de commercialisation ne sont pas respectées : » Ces œufs peuvent être infectés par la Salmonelle, ce qui cause de très graves souffrances aux patients. ‘

