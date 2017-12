Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a réagit suite à la destruction par Tsahal d’un tunnel d’attaque menant de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Il a déclaré dimanche que de nouvelles technologies étaient utilisées et qu’il espérait neutraliser complètement la menace du tunnel en quelques mois.

Son optimisme a été soutenu par d’autres membres du cabinet qui ont également prédit la victoire contre la menace.

L’armée a déclaré que le tunnel d’un kilomètre de long avait été construit par le groupe terroriste du Hamas. Il a commencé dans la ville de Khan Younis à Gaza et s’étendait sur des centaines de mètres à l’intérieur du territoire israélien. C’est la deuxième fois que les forces de sécurité du tunnel ont été détruites au cours des six dernières semaines.

« Les tunnels de terreur qui traversent la frontière vers le territoire israélien et portent atteinte à notre souveraineté constituent une menace inacceptable et nous allons investir toutes nos ressources pour la contrecarrer », a déclaré M. Liberman dans un communiqué.

«Grâce à un effort conjoint de l’armée israélienne, du ministère de la Défense et de l’industrie de la sécurité, nous avons acquis de nouvelles capacités technologiques dans le cadre de la campagne contre la terreur du Hamas. J’espère que dans les prochains mois, la menace des tunnels pour les habitants de la périphérie de Gaza deviendra une chose du passé. «

Le tunnel a été détruit en utilisant une méthode différente de celle détruite en octobre, qui a explosé avec des explosifs. L’armée ne veut pas en dire plus.

Le Hamas a utilisé des tunnels dans le passé pour infiltrer le territoire israélien et mener des attaques, y compris des fusillades et l’enlèvement d’un soldat israélien, Gilad Shalit, libéré après cinq ans de captivité en échange d’environ 1 000 prisonniers palestiniens.

Le ministre israélien du Renseignement, Yisrael Katz, s’est félicité de la destruction réussie du tunnel en déclarant : « Cette action transmet un message clair que l’ère de la menace du tunnel tire à sa fin.

« La découverte et l’explosion du tunnel prouvent une fois de plus la décision d’Israël de ne pas reconnaître le gouvernement de réconciliation imaginaire en cours entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le Hamas », a-t-il ajouté, faisant référence aux efforts des factions palestiniennes pour rafistoler une querelle de longue date. « Alors qu’Abbas parle de paix et d’accords politiques, le Hamas est en train de creuser des tunnels et de se préparer à la guerre ».

Le ministre de l’Education, Naftali Bennett, membre du cabinet de sécurité, semblait également confiant qu’Israël avait pris le dessus dans la bataille contre les tunnels et était sur le point de surpasser complètement la menace.

« Dans un an ou deux, nous allons renverser le principal projet du Hamas, les tunnels terroristes, alors il est maintenant temps d’être plus en alerte », a déclaré Bennett dans un communiqué. « La destruction du tunnel est le résultat d’une politique claire contre la terreur. Les forces de sécurité ont mis au point un système systématique de localisation et de destruction des tunnels. Cela prendra du temps, mais les tunnels du Hamas s’effondreront. «

Mais il a mis en garde : « Nous devons également nous préparer à de nouvelles menaces aériennes ou navales, puisque le Hamas cherche toujours à innover ».

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole des FDI, n’a pas précisé où se trouvait exactement le tunnel en Israël, mais a déclaré qu’il se terminait dans des terres agricoles, à environ un kilomètre de la communauté israélienne la plus proche.

« Nous avons surveillé ce tunnel pendant une longue période », a déclaré Conricus.

Le porte-parole a noté que le tunnel ne constituait pas une menace immédiate pour les civils israéliens et qu’il n’avait pas de point de sortie au moment de la destruction. Il a dit que le tunnel semblait être « très substantiel » pour le Hamas.

Le 30 octobre, les FDI ont fait exploser un tunnel d’attaque appartenant au groupe du Jihad islamique palestinien. Dans l’explosion et ses conséquences, quelque 14 terroristes ont été tués, dont deux commandants supérieurs et cinq qui creusaient à l’intérieur du territoire israélien au moment de la démolition.

En réponse à la démolition du tunnel en octobre, le Jihad islamique a juré de venger ses agents. Un mois plus tard, le groupe a bombardé un poste militaire au nord-est de la bande de Gaza, ce qui a provoqué des dégâts matériels mais aucun blessé en Israël.

Dans l’explosion de ce week-end, aucun Palestinien n’a été tué, selon Conricus.

Cependant, a-t-il averti, à l’avenir, les tunnels « peuvent devenir des pièges mortels pour les terroristes qui les creusent ».

L’officier a dit qu’il n y a pas de lien entre la démolition du tunnel et les manifestations dans la bande de Gaza et en Judée Samarie que le Hamas encourage activement, contre la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël.

« Nous voyons cela comme des événements séparés », a déclaré Conricus. « Il n’y a pas de lien direct, sauf que le groupe terroriste Hamas est derrière les deux.

