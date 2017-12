Bouthaina Shaaban est une femme politique syrien qui est actuellement la conseillere politique et médiatique du président syrien. Elle a souligné que la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne est venue après le consentement de certains Etats arabes « réactionnaires » qui prétendent depuis longtemps qu’ils sont férus de la cause palestinienne .

Mercredi, Shaaban a déclaré: « Ce qui s’est passé révèle la profondeur de l’hypocrisie arabe depuis cinquante ans et les résultats des accords d’humiliation et de la honte signés avec l’entité d’occupation israélienne lors de l’accord du Sinaï II à Camp David. Les accords de Wadi Araba et l’accord d’Oslo nous obligent à repenser la relecture et la réécriture de notre histoire de manière transparente et honnête. »

« Cette décision est sans valeur car l’histoire n’est pas faite par des gens qui sont dans un état de confusion, mais elle est faite par les loyaux et ceux qui ont une cause, et Trump n’en fait pas partie », a ajouté Shaaban, considérant que la prochaine étape fera de cette décision une simple encre sur papier.

Elle a appelé à lancer une initiative qui vise à changer la réalité arabe à travers un véritable projet de renaissance arabe qui traite les causes arabes avec honnêteté, loyauté et efficacité.

Shaaban a clarifié que la politique d’apaisement a prouvé son inefficacité et toutes les délibérations concernant Jérusalem que ce soit au Comité de Jérusalem depuis 1975 ou à l’Organisation de la Conférence Islamique ou la Ligue Arabe a été « juste de l’hypocrisie et pas de souci pour Jérusalem et les Palestiniens ».

Elle a affirmé qu’il doit y avoir une distinction entre les Arabes qui sont « des outils du sionisme » et « les Arabes vraiment honnêtes » qui aiment Jérusalem et la Palestine .

Voilà une révélation qui montre que seul quelques pays arabes sont contre cette reconnaissance et que les menaces ne viennent que de certains pays arabes …réactionnaires.

