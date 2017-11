Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Yoav Poli Mordechai, a annoncé qu’à partir de décembre, les Palestiniens pourront surfer sur Internet via un réseau de troisième génération (3G).

Internet sera plus accessible dans les régions de Judée et Samarie, apres qu’un accord a été signé l’année dernière entre Israël et les Palestiniens, et jusqu’à présent, Israël a empêché la mise en place de l’infrastructure pour des raisons de sécurité.

