Les officiels ont déclaré que le Hamas irait de l’avant pour se présenter à la présidence palestinienne à travers une figure « consensuelle, régionale et internationale », lors des élections générales, qui devraient déterminer la prochaine réunion des factions palestiniennes au Caire « , selon eux.

L’ancien chef du mouvement terroriste du « Hamas », Imad Falouji, dans une interview pour « Demain » a annoncé qu’il avait un droit de demander la candidature à la présidence palestinienne, » aprés que la Fatah « lors du dialogue au Caire, a décidé de reporter la date des élections présidentielles.

Un responsable égyptien en charge du fonctionnement des négociations palestino-égyptienne, le Dr Tarek Fahmy, a déclaré que « le Hamas participera aux élections générales, et soumettra l’ancien chef de son bureau politique, Khaled Meshaal, en tant que celui qui gouvernera la Présidence palestinienne « .

Tout en rappelant une source officielle palestinienne, qui a préféré ne pas être nommé dans une interview pour « demain », que « le Hamas envisage sérieusement un candidat de ses rangs aux élections présidentielles palestiniennes à venir, et la concurrence pour la présidence », en référence au possiblé départ du président Mahmoud Abbas.

Cependant Falouji, un ancien ministre palestinien, a annoncé que « le Hamas, à cet égard ne désignera pas Mashaal, mais un choix plus consensuel, régional et international, et acceptable pour la communauté internationale. »

Il a dit que le mouvement « va bien réfléchir, afin de ne pas se retrouver dans l’expérience difficile en matière de gouvernance au cours des dernières années, mais un compromis personnel et acceptable, si le président Abbas ne voulait pas briguer la présidence. »

Il a expliqué que « si le président Abbas a décidé d’organiser des élections (qui sont émises par un décret présidentiel) un nouveau cycle, la situation changera alors, » ajoutant que « sa position est encore incertaine, où il a dit qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat, alors que certains doutent à cause de la pression populaire du Fatah. »

Faluji, chef du Centre Adam pour le dialogue des civilisations a déclaré que c’était « une question en suspens, qui aura le plus grand impact sur la décision des autres partis et forces palestiniens, en particulier le Hamas ».

Il a révélé, dans ce contexte, la « demande du » Fatah « , lors du dialogue au Caire récemment, de reporter la date des élections présidentielles, en échange de l’approbation des élections législatives, comme convenu. »

Le Faluji que « le mouvement » Hamas « a insisté sur la tenue des élections générales, présidentielle et législative et le Conseil national, en parallèle », dans le dialogue bilatéral, qui a abouti à la signature de l’accord de réconciliation le 12 de ce mois.

Il a noté le développement d’une formule pour l’élection générale, afin qu’ils puissent être laissés à une réunion des factions palestiniennes, prévue le 21 du mois prochain au Caire pour discuter du dossier électoral et spécifier une date et la façon de mener « présidentielle » et « législatif » et « Conseil national ».

Il a dit que le Hamas, après son document officiel annoncé en mai, a fait un pas vers l’action politique et il est entré dans une nouvelle étape de sa vie politique.

Falouji a souligné « le Hamas a confirmé, plus tôt, ce sera avec le consensus national si la » solution » à deux Etats, alors que Meshaal a dit la nécessité de se soumettre à un consensus sur la solution à un référendum, ce qui signifie qu’en cas d’un consensus national pour les frontières de 1967 , le Hamas sera contre. » alors que le mouvement du Jihad islamique a annoncé son rejet du document.

Cependant, le Hamas, qui a récemment confirmé qu’il respecte les accords signés entre l’OLP et l’entité israélienne, ne reconnaîtra jamais ce dernier.